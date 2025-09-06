لغز الفائض السوري.. كيف تحولت موازنة دولة خرجت من حرب إلى ميزانية اتفاق شراكة بملايين الدولارات بين غوغل ونتنياهو لإنكار جرائم إسرائيل في غزة ترامب يوجه رسالة جديدة لحماس ويكشف عن مفاوضات عميقة معها الكشف عن اتفاقية سرية بين السودان وإثيوبيا تهدد أمن النيل الجامعة العربية تحسم موقفها من اليمن.. تأكيدات ودلالات غامضة تفاصيل هجوم مباغت يضرب قوات عسكرية في أبين.. قتلى وجرحى بعملية مزدوجة لتنظيم القاعدة موارد الفقراء تتحول إلى أداة حرب بيد الحوثيين والأمم المتحدة تحذر من كارثة غير مسبوقة في زيارة رسمية للصومال... توكل كرمان تشيد بصمود المرأة وتدعو لتمكينها سياسياً ونساء مقديشو يقمن فعالية شعبية لتكريمها لماذا غاب إيلون ماسك عن قمة ترامب "التكنولوجية؟ ترامب يعترف بتغير موازين القوى: الصين تجمع الهند وروسيا في نظام عالمي جديد
أثار إعلان وزير المالية السوري عن تحقيق فائض في ميزانية الدولة جدلاً واسعاً، خاصة وأن سوريا الخارجة لتوها من حرب مدمرة تحتاج إلى نفقات ضخمة لإعادة الإعمار.
الوزير أرجع الفائض إلى مكافحة الفساد والإدارة الرشيدة، مؤكداً أن الحكومة تمكنت من رفع الرواتب وتوفير الخدمات دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات خارجية.
لكن خبراء اقتصاديين رأوا أن هذا "الفائض النسبي" نتج بالأساس عن طفرة في الضرائب على حركة الاستيراد، إضافة إلى وقف النفقات العسكرية وتقليص الهدر المالي الذي كان سائداً سابقاً.
في المقابل، اعتبر آخرون أن ما يروّج له مجرد دعاية سياسية لا تعكس الواقع الاقتصادي الهش للبلاد، مؤكدين أن فائضاً حقيقياً لا يمكن أن يتحقق في دولة لم تتعافَ بعد من حرب طويلة.
يبقى السؤال: هل هو إنجاز مالي حقيقي أم مجرد فقاعة سياسية لتهدئة الداخل؟