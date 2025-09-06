ترامب يوجه رسالة جديدة لحماس ويكشف عن مفاوضات عميقة معها الكشف عن اتفاقية سرية بين السودان وإثيوبيا تهدد أمن النيل الجامعة العربية تحسم موقفها من اليمن.. تأكيدات ودلالات غامضة تفاصيل هجوم مباغت يضرب قوات عسكرية في أبين.. قتلى وجرحى بعملية مزدوجة لتنظيم القاعدة موارد الفقراء تتحول إلى أداة حرب بيد الحوثيين والأمم المتحدة تحذر من كارثة غير مسبوقة في زيارة رسمية للصومال... توكل كرمان تشيد بصمود المرأة وتدعو لتمكينها سياسياً ونساء مقديشو يقمن فعالية شعبية لتكريمها لماذا غاب إيلون ماسك عن قمة ترامب "التكنولوجية؟ ترامب يعترف بتغير موازين القوى: الصين تجمع الهند وروسيا في نظام عالمي جديد مصر تخرج عن صمتها وترد على نتنياهو: لن نصبح بوابة تهجير للفلسطينيين وزارة الداخلية توجه بوقف استدعاءات الصرافين إلا عبر أوامر رسمية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده منخرطة "في مفاوضات عميقة مع حماس".
وأضاف ترامب: "عليهم إطلاق سراح الرهائن.. هناك 20 رهينة وقد يكون البعض منهم مات ونحن نريد استعادة الأحياء والأموات".
وجدد دعوته لحماس قائلا: "أريد إطلاق سراح جميع الرهائن وهذا ما قلته المرة الماضية".
وتابع ترامب: "قلت دائما إنه حين يتناقص عدد الرهائن تصعب الأمور".
وأكد أن حماس تطلب بعض الأشياء، مشيرا إلى أن "المفاوضات مع الحركة تأخذ بعين الاعتبار السابع من أكتوبر، هذه وضعية غير سهلة".
وحول الرسالة الأمريكية إلى حماس أوضح ترامب: "إذا أطلقتم سراح الرهينة على الفور - ستحدث أشياء جيدة، ولكن إذا لم تفعلوا ذلك - فسيكون الأمر صعبا وقذرا بالنسبة لكم.. القرار سيكون إسرائيليا".
وقال ترامب: "هناك احتجاجات كبيرة في إسرائيل فيما يتعلق بالرهائن. لا يتعلق بالحرب.
بخصوص الرهائن.
هذا يضع إسرائيل في وضع صعب. من الصعب إدارة الحرب عندما يكون هناك رهائن