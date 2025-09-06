الجامعة العربية تحسم موقفها من اليمن.. تأكيدات ودلالات غامضة تفاصيل هجوم مباغت يضرب قوات عسكرية في أبين.. قتلى وجرحى بعملية مزدوجة لتنظيم القاعدة موارد الفقراء تتحول إلى أداة حرب بيد الحوثيين والأمم المتحدة تحذر من كارثة غير مسبوقة في زيارة رسمية للصومال... توكل كرمان تشيد بصمود المرأة وتدعو لتمكينها سياسياً ونساء مقديشو يقمن فعالية شعبية لتكريمها لماذا غاب إيلون ماسك عن قمة ترامب "التكنولوجية؟ ترامب يعترف بتغير موازين القوى: الصين تجمع الهند وروسيا في نظام عالمي جديد مصر تخرج عن صمتها وترد على نتنياهو: لن نصبح بوابة تهجير للفلسطينيين وزارة الداخلية توجه بوقف استدعاءات الصرافين إلا عبر أوامر رسمية بخبرات دولية ورعاية حوثية.. أجهزة الأمن تجهض مشروع إجرامي عابر للحدود وتفكك مصنع مخدرات جنوب اليمن إصلاح المهرة: يحذّر من انهيار اقتصاد طال تأثيره كل بيت يمني ويدعو لرص الصفوف لحماية المحافظة
في ختام دورتها الـ164 المنعقدة بالقاهرة برئاسة الإمارات، شدد مجلس جامعة الدول العربية على تمسكه بوحدة اليمن وسيادته الكاملة، ودعمه الثابت لحكومته الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً رفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية.
وأكد المجلس أن استعادة الدولة اليمنية وتحقيق السلام الشامل يظل أولوية قصوى، مثمناً التزام الحكومة اليمنية بخيارات السلام المستندة إلى المرجعيات الثلاث، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما دعا الدول المانحة إلى تسريع وتكثيف المساعدات الإنسانية العاجلة لمواجهة التحديات المتفاقمة، بما في ذلك نقص الغذاء والدواء، والعمل على إعادة إعمار البنية التحتية المنهكة ودعم القطاعين الصحي والتعليمي.
وجددت الجامعة العربية إدانتها للممارسات الحوثية التي تعرقل جهود التسوية وتهدد الملاحة الدولية، مؤكدة أن استمرار دعم الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والجزائر، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وكلّف المجلس أمين عام الجامعة بمتابعة تنفيذ قراراته والتنسيق مع الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات ومواجهة المخاطر الإنسانية.