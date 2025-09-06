الجامعة العربية تحسم موقفها من اليمن.. تأكيدات ودلالات غامضة

السبت 06 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

في ختام دورتها الـ164 المنعقدة بالقاهرة برئاسة الإمارات، شدد مجلس جامعة الدول العربية على تمسكه بوحدة اليمن وسيادته الكاملة، ودعمه الثابت لحكومته الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً رفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية.

وأكد المجلس أن استعادة الدولة اليمنية وتحقيق السلام الشامل يظل أولوية قصوى، مثمناً التزام الحكومة اليمنية بخيارات السلام المستندة إلى المرجعيات الثلاث، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما دعا الدول المانحة إلى تسريع وتكثيف المساعدات الإنسانية العاجلة لمواجهة التحديات المتفاقمة، بما في ذلك نقص الغذاء والدواء، والعمل على إعادة إعمار البنية التحتية المنهكة ودعم القطاعين الصحي والتعليمي.

وجددت الجامعة العربية إدانتها للممارسات الحوثية التي تعرقل جهود التسوية وتهدد الملاحة الدولية، مؤكدة أن استمرار دعم الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والجزائر، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وكلّف المجلس أمين عام الجامعة بمتابعة تنفيذ قراراته والتنسيق مع الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات ومواجهة المخاطر الإنسانية.