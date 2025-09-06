الجامعة العربية تحسم موقفها من اليمن.. تأكيدات ودلالات غامضة تفاصيل هجوم مباغت يضرب قوات عسكرية في أبين.. قتلى وجرحى بعملية مزدوجة لتنظيم القاعدة موارد الفقراء تتحول إلى أداة حرب بيد الحوثيين والأمم المتحدة تحذر من كارثة غير مسبوقة في زيارة رسمية للصومال... توكل كرمان تشيد بصمود المرأة وتدعو لتمكينها سياسياً ونساء مقديشو يقمن فعالية شعبية لتكريمها لماذا غاب إيلون ماسك عن قمة ترامب "التكنولوجية؟ ترامب يعترف بتغير موازين القوى: الصين تجمع الهند وروسيا في نظام عالمي جديد مصر تخرج عن صمتها وترد على نتنياهو: لن نصبح بوابة تهجير للفلسطينيين وزارة الداخلية توجه بوقف استدعاءات الصرافين إلا عبر أوامر رسمية بخبرات دولية ورعاية حوثية.. أجهزة الأمن تجهض مشروع إجرامي عابر للحدود وتفكك مصنع مخدرات جنوب اليمن إصلاح المهرة: يحذّر من انهيار اقتصاد طال تأثيره كل بيت يمني ويدعو لرص الصفوف لحماية المحافظة
شهدت محافظة أبين، الجمعة 5 سبتمبر 2025، تصعيدًا خطيرًا في المواجهة مع الجماعات المتشددة، بعد هجوم مباغت أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة 15 آخرين من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد المتحدث العسكري باسم القوات، محمد النقيب، أن الهجوم وقع شرق مدينة لودر واستهدف مركبة عسكرية تابعة للواء الثالث دعم وإسناد، عبر طائرة مسيّرة وهجوم مباشر نفذه مسلح، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة.
وفي عملية أمنية متزامنة بمديرية مودية، قُتل جندي ثالث وأصيب خمسة آخرون أثناء ملاحقة عناصر يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة، الذين فروا نحو المرتفعات الجبلية الوعرة بين أبين والبيضاء.
ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه في المحافظة منذ أكثر من خمسة أشهر، ويأتي في إطار تصاعد نشاط القاعدة التي تستغل استمرار الحرب في اليمن لتعزيز وجودها في الجنوب.
من جهتها، تواصل قوات الانتقالي عملياتها العسكرية ضمن حملة "سهام الشرق" التي انطلقت قبل أكثر من عامين ونصف، بدعم من التحالف العربي، بهدف ملاحقة التنظيمات المتشددة وبسط الأمن في مناطق أبين.