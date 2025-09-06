تفاصيل هجوم مباغت يضرب قوات عسكرية في أبين.. قتلى وجرحى بعملية مزدوجة لتنظيم القاعدة

السبت 06 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 326

شهدت محافظة أبين، الجمعة 5 سبتمبر 2025، تصعيدًا خطيرًا في المواجهة مع الجماعات المتشددة، بعد هجوم مباغت أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة 15 آخرين من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد المتحدث العسكري باسم القوات، محمد النقيب، أن الهجوم وقع شرق مدينة لودر واستهدف مركبة عسكرية تابعة للواء الثالث دعم وإسناد، عبر طائرة مسيّرة وهجوم مباشر نفذه مسلح، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي عملية أمنية متزامنة بمديرية مودية، قُتل جندي ثالث وأصيب خمسة آخرون أثناء ملاحقة عناصر يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة، الذين فروا نحو المرتفعات الجبلية الوعرة بين أبين والبيضاء.

ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه في المحافظة منذ أكثر من خمسة أشهر، ويأتي في إطار تصاعد نشاط القاعدة التي تستغل استمرار الحرب في اليمن لتعزيز وجودها في الجنوب.

من جهتها، تواصل قوات الانتقالي عملياتها العسكرية ضمن حملة "سهام الشرق" التي انطلقت قبل أكثر من عامين ونصف، بدعم من التحالف العربي، بهدف ملاحقة التنظيمات المتشددة وبسط الأمن في مناطق أبين.