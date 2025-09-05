في زيارة رسمية للصومال... توكل كرمان تشيد بصمود المرأة وتدعو لتمكينها سياسياً ونساء مقديشو يقمن فعالية شعبية لتكريمها لماذا غاب إيلون ماسك عن قمة ترامب "التكنولوجية؟ ترامب يعترف بتغير موازين القوى: الصين تجمع الهند وروسيا في نظام عالمي جديد مصر تخرج عن صمتها وترد على نتنياهو: لن نصبح بوابة تهجير للفلسطينيين وزارة الداخلية توجه بوقف استدعاءات الصرافين إلا عبر أوامر رسمية بخبرات دولية ورعاية حوثية.. أجهزة الأمن تجهض مشروع إجرامي عابر للحدود وتفكك مصنع مخدرات جنوب اليمن إصلاح المهرة: يحذّر من انهيار اقتصاد طال تأثيره كل بيت يمني ويدعو لرص الصفوف لحماية المحافظة الغلاء ينهش مناطق الحوثيين: أسعار الغذاء تقفز فوق 200% والجوع يطارد الملايين .. تقرير دولي يعري المليشيا أبين تشتعل مجددًا: عبوات ناسفة تحصد قتلى وجراحى في صفوف قوات الانتقالي من مولد الرحمة إلى موسم الجباية: كيف حوّل الحوثي حب النبي إلى أداة هيمنة؟
في زيارة تحمل أبعادًا إنسانية وسياسية، التقت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل عبد السلام كرمان، بعدد من رائدات المجتمع المدني في العاصمة الصومالية مقديشو، حيث عبّرت عن سعادتها بهذا اللقاء الذي وصفته بـ"الملهم والمفعم بالقوة والأمل".
كما شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم، فعالية شعبية كبيرة تكريمًا للناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل عبد السلام كرمان، وذلك في إطار زيارتها الرسمية بدعوة من الرئيس حسن شيخ محمود والسيدة الأولى.
وتزيّن موقع الفعالية بلافتات ترحيبية بثلاث لغات تحمل صور كرمان إلى جانب العلمين اليمني والصومالي، في مشهد عكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.
كما عبّرت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان عن سعادتها الكبيرة بلقاء رائدات المجتمع المدني، مثمنةً حفاوة الاستقبال ومؤكدة أنهن يجسدن روح القوة والإصرار.
وقالت كرمان إنها رأت في المرأة الصومالية صورةً ناصعة للصمود، فهي التي وقفت حصناً منيعاً أمام الحروب والكوارث، وحملت عبء الأزمات وتبعاتها على كاهلها، لتبقى سند المجتمع وركيزته الأصيلة.
وأكدت أن النساء في الصومال لم يكتفين بالصمود، بل كنّ ولا زلن شريكات فاعلات في صناعة السلام، وقيادة عملية التعافي الوطني، ليصبحن ركناً رئيسياً في بناء الدولة والعبور نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
واعتبرت كرمان أن المرأة في الصومال، كما في كل مكان، هي نبض المجتمع وصانعة الحياة والأمل، داعية إلى تمكينها ودعم دورها القيادي في مسارات السلام والتنمية.