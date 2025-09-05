في زيارة رسمية للصومال... توكل كرمان تشيد بصمود المرأة وتدعو لتمكينها سياسياً ونساء مقديشو يقمن فعالية شعبية لتكريمها لماذا غاب إيلون ماسك عن قمة ترامب "التكنولوجية؟ ترامب يعترف بتغير موازين القوى: الصين تجمع الهند وروسيا في نظام عالمي جديد مصر تخرج عن صمتها وترد على نتنياهو: لن نصبح بوابة تهجير للفلسطينيين وزارة الداخلية توجه بوقف استدعاءات الصرافين إلا عبر أوامر رسمية بخبرات دولية ورعاية حوثية.. أجهزة الأمن تجهض مشروع إجرامي عابر للحدود وتفكك مصنع مخدرات جنوب اليمن إصلاح المهرة: يحذّر من انهيار اقتصاد طال تأثيره كل بيت يمني ويدعو لرص الصفوف لحماية المحافظة الغلاء ينهش مناطق الحوثيين: أسعار الغذاء تقفز فوق 200% والجوع يطارد الملايين .. تقرير دولي يعري المليشيا أبين تشتعل مجددًا: عبوات ناسفة تحصد قتلى وجراحى في صفوف قوات الانتقالي من مولد الرحمة إلى موسم الجباية: كيف حوّل الحوثي حب النبي إلى أداة هيمنة؟
غاب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الصديق السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن مأدبة عشاء رسمية أقيمت في البيت الأبيض لقادة كبرى شركات التكنولوجيا مساء الخميس، رغم تلقيه دعوة لحضورها.
وشارك في المأدبة، التي نظمها ترامب والسيدة الأولى ميلانيا في قاعة الطعام الرسمية، كبار التنفيذيين من وادي السيليكون، بينهم مارك زوكربيرغ (ميتا)، بيل غيتس (مايكروسوفت)، تيم كوك (آبل)، وسام ألتمان (أوبن أي آي)، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لـ”غوغل” ومسؤولين في إدارة ترامب. وكان غياب ماسك، الذي اعتاد حضور فعاليات البيت الأبيض سابقًا، الأكثر لفتًا للأنظار.
وأوضح ماسك عبر منصته “إكس” أنه لم يتمكن من الحضور لأسباب لم يحددها، مشيرًا إلى أنه أرسل ممثلاً عنه، بحسب صحيفة “غارديان”.
وخلال الاجتماع، حذرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، داعية إلى إدارته “بمسؤولية ورقابة واعية”.
ويأتي غياب ماسك في ظل فتور علاقته بترامب بعد خلافات سياسية وتمويلية، رغم أنه كان قد تبرع بملايين الدولارات لحملته الانتخابية. كما أنشأ لاحقًا حزبًا جديدًا باسم “حزب أميركا”، قبل أن يتراجع عن المشروع للتركيز على شركاته.
تعيد الواقعة للأذهان عدم دعوة ماسك من قبل الرئيس السابق جو بايدن لفعالية خاصة بالسيارات الكهربائية عام 2021، رغم ريادة “تسلا” حينها في هذا القطاع. وفي المقابل،