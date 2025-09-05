في زيارة رسمية للصومال... توكل كرمان تشيد بصمود المرأة وتدعو لتمكينها سياسياً ونساء مقديشو يقمن فعالية شعبية لتكريمها لماذا غاب إيلون ماسك عن قمة ترامب "التكنولوجية؟ ترامب يعترف بتغير موازين القوى: الصين تجمع الهند وروسيا في نظام عالمي جديد مصر تخرج عن صمتها وترد على نتنياهو: لن نصبح بوابة تهجير للفلسطينيين وزارة الداخلية توجه بوقف استدعاءات الصرافين إلا عبر أوامر رسمية بخبرات دولية ورعاية حوثية.. أجهزة الأمن تجهض مشروع إجرامي عابر للحدود وتفكك مصنع مخدرات جنوب اليمن إصلاح المهرة: يحذّر من انهيار اقتصاد طال تأثيره كل بيت يمني ويدعو لرص الصفوف لحماية المحافظة الغلاء ينهش مناطق الحوثيين: أسعار الغذاء تقفز فوق 200% والجوع يطارد الملايين .. تقرير دولي يعري المليشيا أبين تشتعل مجددًا: عبوات ناسفة تحصد قتلى وجراحى في صفوف قوات الانتقالي من مولد الرحمة إلى موسم الجباية: كيف حوّل الحوثي حب النبي إلى أداة هيمنة؟
وجهت وزارة الداخلية، في مذكرة رسمية صادرة عن الوزير اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، إلى مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن وقادة الوحدات الأمنية، بضرورة إيقاف استدعاءات منتسبي القطاع المصرفي التي تصدر من بعض المراكز الأمنية.
وأوضحت المذكرة، الصادرة بتاريخ 3 سبتمبر 2025، أن جمعية صرافي عدن رفعت شكاوى بشأن استدعاءات متكررة لعدد من العاملين في القطاع المصرفي، خصوصاً ما يتعلق بمطالبات تتصل بالعملة الأجنبية.
وأكدت الوزارة أن أي استدعاءات لموظفي القطاع المصرفي يجب أن تتم فقط عبر أوامر رسمية صادرة من البنك المركزي اليمني أو النيابة العامة، مشددة على منع الممارسات الفردية التي تضر بالقطاع المالي.
ويأتي هذا التوجيه في وقت يشهد فيه السوق المصرفي تحسناً نسبياً في سعر صرف العملة الوطنية، وسط دعوات رسمية لمضاعفة الرقابة ومنع أي ممارسات قد تزعزع الاستقرار المالي.