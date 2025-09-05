وزارة الداخلية توجه بوقف استدعاءات الصرافين إلا عبر أوامر رسمية

الجمعة 05 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 371

وجهت وزارة الداخلية، في مذكرة رسمية صادرة عن الوزير اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، إلى مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن وقادة الوحدات الأمنية، بضرورة إيقاف استدعاءات منتسبي القطاع المصرفي التي تصدر من بعض المراكز الأمنية.

وأوضحت المذكرة، الصادرة بتاريخ 3 سبتمبر 2025، أن جمعية صرافي عدن رفعت شكاوى بشأن استدعاءات متكررة لعدد من العاملين في القطاع المصرفي، خصوصاً ما يتعلق بمطالبات تتصل بالعملة الأجنبية.

وأكدت الوزارة أن أي استدعاءات لموظفي القطاع المصرفي يجب أن تتم فقط عبر أوامر رسمية صادرة من البنك المركزي اليمني أو النيابة العامة، مشددة على منع الممارسات الفردية التي تضر بالقطاع المالي.

ويأتي هذا التوجيه في وقت يشهد فيه السوق المصرفي تحسناً نسبياً في سعر صرف العملة الوطنية، وسط دعوات رسمية لمضاعفة الرقابة ومنع أي ممارسات قد تزعزع الاستقرار المالي.