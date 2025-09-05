بخبرات دولية ورعاية حوثية.. أجهزة الأمن تجهض مشروع إجرامي عابر للحدود وتفكك مصنع مخدرات جنوب اليمن

الجمعة 05 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في عملية أمنية استباقية وُصفت بالتاريخية، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية إحباط أول محاولة من نوعها لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج المواد المخدرة داخل الأراضي اليمنية، كان يستهدف تصنيع حبوب الكبتاجون وبلورات الشبو في مديرية شحن بمحافظة المهرة.

وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، أشاد بالإنجاز النوعي الذي حققته الأجهزة الأمنية في المهرة، مؤكدًا أن العملية تعكس مستوى الجاهزية والاحترافية العالية التي تتمتع بها الوحدات الأمنية، وقدرتها على التصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير بمدير عام شرطة المهرة، العميد مفتي سهيل صموده، عبّر فيه عن تقديره للجهود التي بذلتها الفرق الأمنية لإنجاح العملية، ووجّه بصرف مكافآت مالية للمشاركين فيها، تقديرًا لدورهم البطولي في حماية المجتمع من آفة المخدرات.

من جهته، كشف العميد صموده أن العملية جاءت بعد تحريات استخباراتية دقيقة، وبإشراف قضائي مباشر، وأسفرت عن ضبط ستة متهمين، بينهم عناصر مرتبطة بجماعة الحوثي، وآخرون من جنسيات عربية، ضمن شبكة إجرامية إقليمية منظمة كانت تستعد لتشغيل المصنع.

العملية الأمنية في المهرة تمثل ضربة قوية لمحاولات تحويل اليمن إلى نقطة تصنيع وتوزيع للمخدرات، وتؤكد أن الأجهزة الأمنية قادرة على مواجهة التهديدات الإقليمية التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها.