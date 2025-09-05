بخبرات دولية ورعاية حوثية.. أجهزة الأمن تجهض مشروع إجرامي عابر للحدود وتفكك مصنع مخدرات جنوب اليمن إصلاح المهرة: يحذّر من انهيار اقتصاد طال تأثيره كل بيت يمني ويدعو لرص الصفوف لحماية المحافظة الغلاء ينهش مناطق الحوثيين: أسعار الغذاء تقفز فوق 200% والجوع يطارد الملايين .. تقرير دولي يعري المليشيا أبين تشتعل مجددًا: عبوات ناسفة تحصد قتلى وجراحى في صفوف قوات الانتقالي من مولد الرحمة إلى موسم الجباية: كيف حوّل الحوثي حب النبي إلى أداة هيمنة؟ اللواء سلطان العرادة يحذّر من التدخلات الإيرانية ويبلغ الحكومة البريطانية لا سلام مع إيران دون مرجعيات دولية الناشطة الدولية توكل كرمان تشيد بدور رئيس البرلمان الصومالي في دعم الدستور والوحدة الوطنية أجهزة الأمن بالمهرة تُفشل أول مصنع للمخدرات في اليمن كان يٌعد كنقطة تصنيع وتوزيع إقليمي.. عاجل هكذا يتم تجند جواسيس أمريكا وإسرائيل في أوساط الحوثيين؟ جامعة الدول العربية تقر إنشاء صندوق عربي لإعمار اليمن.. عاجل
في عملية أمنية استباقية وُصفت بالتاريخية، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية إحباط أول محاولة من نوعها لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج المواد المخدرة داخل الأراضي اليمنية، كان يستهدف تصنيع حبوب الكبتاجون وبلورات الشبو في مديرية شحن بمحافظة المهرة.
وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، أشاد بالإنجاز النوعي الذي حققته الأجهزة الأمنية في المهرة، مؤكدًا أن العملية تعكس مستوى الجاهزية والاحترافية العالية التي تتمتع بها الوحدات الأمنية، وقدرتها على التصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير بمدير عام شرطة المهرة، العميد مفتي سهيل صموده، عبّر فيه عن تقديره للجهود التي بذلتها الفرق الأمنية لإنجاح العملية، ووجّه بصرف مكافآت مالية للمشاركين فيها، تقديرًا لدورهم البطولي في حماية المجتمع من آفة المخدرات.
من جهته، كشف العميد صموده أن العملية جاءت بعد تحريات استخباراتية دقيقة، وبإشراف قضائي مباشر، وأسفرت عن ضبط ستة متهمين، بينهم عناصر مرتبطة بجماعة الحوثي، وآخرون من جنسيات عربية، ضمن شبكة إجرامية إقليمية منظمة كانت تستعد لتشغيل المصنع.
العملية الأمنية في المهرة تمثل ضربة قوية لمحاولات تحويل اليمن إلى نقطة تصنيع وتوزيع للمخدرات، وتؤكد أن الأجهزة الأمنية قادرة على مواجهة التهديدات الإقليمية التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها.