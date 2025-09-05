إصلاح المهرة: يحذّر من انهيار اقتصاد طال تأثيره كل بيت يمني ويدعو لرص الصفوف لحماية المحافظة

الجمعة 05 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 266

عبّر التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة عن قلقه البالغ إزاء ما تمر به البلاد من أوضاع مأساوية منذ انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، وما ترتب عليه من انهيار اقتصادي ئ، إلى جانب تمزيق النسيج الاجتماعي وتعميق معاناة المواطنين.

وفي بيان صادر عنه، ثمّن التجمع الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في المهرة، مشيدًا بالحملات الرقابية على الأسواق لحماية المواطن من الغلاء، داعيًا إلى مضاعفة هذه الجهود بما يواكب التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.

كما عبّر البيان عن تقدير الإصلاح للدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، خصوصًا الإنجاز النوعي المتمثل في إحباط إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج المخدرات في اليمن، قبل بدء تشغيله في مديرية شحن، معتبرًا ذلك دليلًا على يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية وحرصها على حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وأكد التجمع دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى حماية مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون، داعيًا كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية إلى التكاتف ورص الصفوف وتغليب مصلحة الوطن، للحفاظ على أمن محافظة المهرة وجعلها نموذجًا للاستقرار والتعايش.

وختم البيان بالدعاء لليمن وأهله، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لمحافظة المهرة.