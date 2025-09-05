بخبرات دولية ورعاية حوثية.. أجهزة الأمن تجهض مشروع إجرامي عابر للحدود وتفكك مصنع مخدرات جنوب اليمن إصلاح المهرة: يحذّر من انهيار اقتصاد طال تأثيره كل بيت يمني ويدعو لرص الصفوف لحماية المحافظة الغلاء ينهش مناطق الحوثيين: أسعار الغذاء تقفز فوق 200% والجوع يطارد الملايين .. تقرير دولي يعري المليشيا أبين تشتعل مجددًا: عبوات ناسفة تحصد قتلى وجراحى في صفوف قوات الانتقالي من مولد الرحمة إلى موسم الجباية: كيف حوّل الحوثي حب النبي إلى أداة هيمنة؟ اللواء سلطان العرادة يحذّر من التدخلات الإيرانية ويبلغ الحكومة البريطانية لا سلام مع إيران دون مرجعيات دولية الناشطة الدولية توكل كرمان تشيد بدور رئيس البرلمان الصومالي في دعم الدستور والوحدة الوطنية أجهزة الأمن بالمهرة تُفشل أول مصنع للمخدرات في اليمن كان يٌعد كنقطة تصنيع وتوزيع إقليمي.. عاجل هكذا يتم تجند جواسيس أمريكا وإسرائيل في أوساط الحوثيين؟ جامعة الدول العربية تقر إنشاء صندوق عربي لإعمار اليمن.. عاجل
عبّر التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة عن قلقه البالغ إزاء ما تمر به البلاد من أوضاع مأساوية منذ انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، وما ترتب عليه من انهيار اقتصادي ئ، إلى جانب تمزيق النسيج الاجتماعي وتعميق معاناة المواطنين.
وفي بيان صادر عنه، ثمّن التجمع الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في المهرة، مشيدًا بالحملات الرقابية على الأسواق لحماية المواطن من الغلاء، داعيًا إلى مضاعفة هذه الجهود بما يواكب التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.
كما عبّر البيان عن تقدير الإصلاح للدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، خصوصًا الإنجاز النوعي المتمثل في إحباط إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج المخدرات في اليمن، قبل بدء تشغيله في مديرية شحن، معتبرًا ذلك دليلًا على يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية وحرصها على حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.
وأكد التجمع دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى حماية مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون، داعيًا كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية إلى التكاتف ورص الصفوف وتغليب مصلحة الوطن، للحفاظ على أمن محافظة المهرة وجعلها نموذجًا للاستقرار والتعايش.
وختم البيان بالدعاء لليمن وأهله، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لمحافظة المهرة.