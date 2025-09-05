بخبرات دولية ورعاية حوثية.. أجهزة الأمن تجهض مشروع إجرامي عابر للحدود وتفكك مصنع مخدرات جنوب اليمن إصلاح المهرة: يحذّر من انهيار اقتصاد طال تأثيره كل بيت يمني ويدعو لرص الصفوف لحماية المحافظة الغلاء ينهش مناطق الحوثيين: أسعار الغذاء تقفز فوق 200% والجوع يطارد الملايين .. تقرير دولي يعري المليشيا أبين تشتعل مجددًا: عبوات ناسفة تحصد قتلى وجراحى في صفوف قوات الانتقالي من مولد الرحمة إلى موسم الجباية: كيف حوّل الحوثي حب النبي إلى أداة هيمنة؟ اللواء سلطان العرادة يحذّر من التدخلات الإيرانية ويبلغ الحكومة البريطانية لا سلام مع إيران دون مرجعيات دولية الناشطة الدولية توكل كرمان تشيد بدور رئيس البرلمان الصومالي في دعم الدستور والوحدة الوطنية أجهزة الأمن بالمهرة تُفشل أول مصنع للمخدرات في اليمن كان يٌعد كنقطة تصنيع وتوزيع إقليمي.. عاجل هكذا يتم تجند جواسيس أمريكا وإسرائيل في أوساط الحوثيين؟ جامعة الدول العربية تقر إنشاء صندوق عربي لإعمار اليمن.. عاجل
في تصعيد دموي جديد، قُتل جندي وأصيب 11 آخرون من قوات اللواء الثالث دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، إثر انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دورية عسكرية أثناء مرورها في طريق وادي عومران شرق مدينة مودية بمحافظة أبين، في هجوم يُعتقد أنه من تنفيذ عناصر تنظيم القاعدة.
مصادر محلية أفادت أن إحدى المركبات العسكرية تعرضت لانفجار مباشر، أعقبه اصطدام مركبة أخرى بها، ما ضاعف من حجم الخسائر البشرية. وأكد مصدر طبي في مستشفى لودر استقبال جثة قتيل و11 جريحًا، بينهم حالات حرجة نُقلت لاحقًا إلى مستشفيات عدن لتلقي العلاج.
الهجوم يأتي بعد أسابيع من حادث مشابه في ذات المنطقة، أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين، ما يسلط الضوء على استمرار العمليات المسلحة ضد قوات الانتقالي في أبين، وسط تضاريس معقدة تسهّل تحركات الجماعات المتطرفة.
وفي حادث منفصل، لقي ثلاثة جنود من اللواء الأول دعم وإسناد مصرعهم إثر اصطدام مركبتهم العسكرية بحافلة نقل جماعي في مدينة زنجبار، ما أدى أيضًا إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة.
هذه التطورات المتسارعة تعكس هشاشة الوضع الأمني في المحافظة، وتطرح تساؤلات حول فعالية العمليات العسكرية الجارية منذ أواخر 2022 لمكافحة التنظيمات الإرهابية، في ظل استمرار الاستهدافات والكمائن التي تحصد أرواح الجنود وتُربك المشهد الأمني.