  اللواء سلطان العرادة يحذّر من التدخلات الإيرانية ويبلغ الحكومة البريطانية لا سلام مع إيران دون مرجعيات دولية

الجمعة 05 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في لقاء سياسي رفيع، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، مستجدات المشهد اليمني المتأزم، بما يشمله من تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية، إلى جانب التطورات العسكرية والأمنية المتسارعة.

العرادة استعرض حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الكارثية على حياة المواطنين، مشددًا على أن مجلس القيادة والحكومة يبذلان جهودًا مضنية لتحريك عجلة التنمية رغم شح الإمكانات وتراكم الأزمات.

وخلال اللقاء، ثمّن العرادة الدعم البريطاني، خصوصًا في الجانبين الاقتصادي والإنساني، داعيًا إلى مضاعفته بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ويعزز مسار الاستقرار الوطني.

كما أكد على أهمية الدور الاستراتيجي للمملكة المتحدة في الملف اليمني، لا سيما في حشد المواقف الدولية لمواجهة التدخلات الإيرانية، ودعم جهود السلام، مشددًا على أن أي تسوية سياسية يجب أن تستند إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216.

من جانبها، شددت السفيرة البريطانية على ضرورة توحيد الدعم الدولي خلف حكومة يمنية واحدة، ملتزمة بتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي، بما يخدم تطلعات الشعب اليمني.