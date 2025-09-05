بخبرات دولية ورعاية حوثية.. أجهزة الأمن تجهض مشروع إجرامي عابر للحدود وتفكك مصنع مخدرات جنوب اليمن إصلاح المهرة: يحذّر من انهيار اقتصاد طال تأثيره كل بيت يمني ويدعو لرص الصفوف لحماية المحافظة الغلاء ينهش مناطق الحوثيين: أسعار الغذاء تقفز فوق 200% والجوع يطارد الملايين .. تقرير دولي يعري المليشيا أبين تشتعل مجددًا: عبوات ناسفة تحصد قتلى وجراحى في صفوف قوات الانتقالي من مولد الرحمة إلى موسم الجباية: كيف حوّل الحوثي حب النبي إلى أداة هيمنة؟ اللواء سلطان العرادة يحذّر من التدخلات الإيرانية ويبلغ الحكومة البريطانية لا سلام مع إيران دون مرجعيات دولية الناشطة الدولية توكل كرمان تشيد بدور رئيس البرلمان الصومالي في دعم الدستور والوحدة الوطنية أجهزة الأمن بالمهرة تُفشل أول مصنع للمخدرات في اليمن كان يٌعد كنقطة تصنيع وتوزيع إقليمي.. عاجل هكذا يتم تجند جواسيس أمريكا وإسرائيل في أوساط الحوثيين؟ جامعة الدول العربية تقر إنشاء صندوق عربي لإعمار اليمن.. عاجل
في لقاء سياسي رفيع، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، مستجدات المشهد اليمني المتأزم، بما يشمله من تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية، إلى جانب التطورات العسكرية والأمنية المتسارعة.
العرادة استعرض حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الكارثية على حياة المواطنين، مشددًا على أن مجلس القيادة والحكومة يبذلان جهودًا مضنية لتحريك عجلة التنمية رغم شح الإمكانات وتراكم الأزمات.
وخلال اللقاء، ثمّن العرادة الدعم البريطاني، خصوصًا في الجانبين الاقتصادي والإنساني، داعيًا إلى مضاعفته بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ويعزز مسار الاستقرار الوطني.
كما أكد على أهمية الدور الاستراتيجي للمملكة المتحدة في الملف اليمني، لا سيما في حشد المواقف الدولية لمواجهة التدخلات الإيرانية، ودعم جهود السلام، مشددًا على أن أي تسوية سياسية يجب أن تستند إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216.
من جانبها، شددت السفيرة البريطانية على ضرورة توحيد الدعم الدولي خلف حكومة يمنية واحدة، ملتزمة بتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي، بما يخدم تطلعات الشعب اليمني.