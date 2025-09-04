الناشطة الدولية توكل كرمان تشيد بدور رئيس البرلمان الصومالي في دعم الدستور والوحدة الوطنية

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 318

أشادت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان، خلال لقائها اليوم برئيس البرلمان الصومالي شيخ آدم محمد، بالدور المميز الذي يضطلع به في دعم الدستور والقانون، وتعزيز الوحدة الوطنية عبر المشاركة في المؤتمر الوطني التشاوري لمراجعة الدستور المؤقت.

وثمّنت كرمان جهود رئيس البرلمان في الحفاظ على الهوية الإسلامية للصومال ومواءمة التشريعات مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب إسهاماته في الإصلاح التشريعي والبرلماني.

كما أشارت إلى الدور البارز للبرلمان في إعادة البناء والتنمية، بما في ذلك إصلاح البنى التحتية مثل الموانئ والمطارات في مقديشو، وبناء المدارس والمستشفيات لتحسين الخدمات الأساسية ورفع مستوى حياة المواطنين.

وفي الشأن السياسي، أكدت الناشطة النوبلية توكل كرمان تقديرها لمساعي البرلمان في دفع عجلة التنمية الديمقراطية عبر إصلاح النظام الانتخابي والدستوري، والانتقال إلى الانتخابات العامة بالتصويت المباشر، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحول دون الانقسامات العشائرية والفئوية.

كما حيّت جهوده في السعي لتخفيف الحظر الدولي على الأسلحة وبناء جيش وطني قوي قادر على حماية استقلال البلاد ووحدة أراضيها، إلى جانب دوره في مواجهة الإرهاب والانفتاح على العالم.

وأشارت الناشطة إلى عمق العلاقات التاريخية بين اليمن والصومال، مؤكدة أن البلدين يجتمعان على ضفتي باب المندب الاستراتيجي الذي ظل عبر القرون شرياناً للتجارة ونشر الدعوة والتعليم. وأضافت أن الشعبين الصومالي واليمني يرتبطان بروابط إنسانية واجتماعية متينة، ويتقاسمان المخاطر المشتركة من الإرهاب والتدخلات الخارجية، إلى جانب تطلعاتهما الموحدة نحو الحرية والديمقراطية والازدهار.