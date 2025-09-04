أجهزة الأمن بالمهرة تُفشل أول مصنع للمخدرات في اليمن كان يٌعد كنقطة تصنيع وتوزيع إقليمي.. عاجل هكذا يتم تجند جواسيس أمريكا وإسرائيل في أوساط الحوثيين؟ جامعة الدول العربية تقر إنشاء صندوق عربي لإعمار اليمن.. عاجل عودة سفير واشنطن لمزاولة عمله سفيراً لدى اليمن بعد مهمة مؤقتة في العراق الاقتصاد اليمني في غرفة الإنعاش: حزمة تمويلية طارئة مقابل شروط قاسية فهل تنجو الحكومة في تفادي الانهيار المالي لتحسين صحتك قلبك.. توقف عن تناول 6 أطعمة الحوثيون يشيرون إلى جهة قالوا أنها متورطة في اغتيال رئيس وأعضاء حكومة صنعاء غير المعترف بها الهجن السعودية تكتسح مضمار الطائف: 45 شوطاً في يومين وتفوق واضح على المنافسين مليشيا الحوثي في مقدمة المتورطين.. تصفية 33 أكاديميا في تقرير يوثق تصفية ممنهجة للأكاديميين في زمن الحرب في 12 محافظة يمنية الحوثيون يتكتمون على فلل الموت بصنعاء: استهداف اجتماع حوثي عالي السرية وأنباء عن مصرع 45 من النخب الأمنية العليا
في عملية أمنية استباقية، تمكنت شرطة محافظة المهرة من إحباط أول محاولة لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج المخدرات داخل الأراضي اليمنية، كان معدًا لتصنيع حبوب الكبتاجون وبلورات الشبو بكميات ضخمة، في تهديد غير مسبوق للأمن الوطني والإقليمي.
العملية، التي جرت بإشراف مباشر من قيادة الأمن بالمحافظة ممثلة بالعميد مفتي سهيل صمودة، والعميد أحمد علي رعفيت، وبمتابعة قضائية دقيقة من القاضي هاني بلحاف، كشفت عن مختبر متطور مزود بأحدث المعدات الكيميائية، كان في مراحله النهائية قبل بدء الإنتاج.
وجاءت المداهمة بعد تحريات استخبارية قادها الدكتور رشيد الصلاحي، نائب مدير أمن مديرية شحن، بالتنسيق مع وكيل نيابة شحن القاضي سعيد بادينار، وأسفرت عن ضبط ستة متهمين، بينهم عناصر مرتبطة بشبكة إجرامية إقليمية تضم جنسيات عربية، ما يعكس حجم التنظيم والخطورة.
وأكدت وزارة الداخلية، على لسان الوزير اللواء الركن إبراهيم حيدان، أن إفشال هذا المصنع يمثل نقلة نوعية في جهود مكافحة المخدرات، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية من مرحلة ضبط الشحنات إلى استهداف البنية التحتية للتصنيع والتمويل، في مواجهة مباشرة مع الجريمة المنظمة.
وشدد البيان على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتم لولا التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية والقضائية، والدعم المستمر من قيادة الدولة والأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الذين يواصلون جهودهم لحماية المجتمع اليمني من آفة المخدرات.
وتُعد هذه العملية إنذارًا مبكرًا لخطورة تحول اليمن إلى نقطة تصنيع وتوزيع إقليمي للمخدرات، ما يستدعي يقظة أمنية دائمة وتعاونًا دوليًا واسعًا لردع هذه الشبكات قبل أن تتجذر في الداخل.