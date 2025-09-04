أجهزة الأمن بالمهرة تُفشل أول مصنع للمخدرات في اليمن كان يٌعد كنقطة تصنيع وتوزيع إقليمي.. عاجل

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في عملية أمنية استباقية، تمكنت شرطة محافظة المهرة من إحباط أول محاولة لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج المخدرات داخل الأراضي اليمنية، كان معدًا لتصنيع حبوب الكبتاجون وبلورات الشبو بكميات ضخمة، في تهديد غير مسبوق للأمن الوطني والإقليمي.

العملية، التي جرت بإشراف مباشر من قيادة الأمن بالمحافظة ممثلة بالعميد مفتي سهيل صمودة، والعميد أحمد علي رعفيت، وبمتابعة قضائية دقيقة من القاضي هاني بلحاف، كشفت عن مختبر متطور مزود بأحدث المعدات الكيميائية، كان في مراحله النهائية قبل بدء الإنتاج.

وجاءت المداهمة بعد تحريات استخبارية قادها الدكتور رشيد الصلاحي، نائب مدير أمن مديرية شحن، بالتنسيق مع وكيل نيابة شحن القاضي سعيد بادينار، وأسفرت عن ضبط ستة متهمين، بينهم عناصر مرتبطة بشبكة إجرامية إقليمية تضم جنسيات عربية، ما يعكس حجم التنظيم والخطورة.

وأكدت وزارة الداخلية، على لسان الوزير اللواء الركن إبراهيم حيدان، أن إفشال هذا المصنع يمثل نقلة نوعية في جهود مكافحة المخدرات، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية من مرحلة ضبط الشحنات إلى استهداف البنية التحتية للتصنيع والتمويل، في مواجهة مباشرة مع الجريمة المنظمة.

وشدد البيان على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتم لولا التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية والقضائية، والدعم المستمر من قيادة الدولة والأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الذين يواصلون جهودهم لحماية المجتمع اليمني من آفة المخدرات.

وتُعد هذه العملية إنذارًا مبكرًا لخطورة تحول اليمن إلى نقطة تصنيع وتوزيع إقليمي للمخدرات، ما يستدعي يقظة أمنية دائمة وتعاونًا دوليًا واسعًا لردع هذه الشبكات قبل أن تتجذر في الداخل.