جامعة الدول العربية تقر إنشاء صندوق عربي لإعمار اليمن.. عاجل

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 441

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية الـ 116، التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، ملف دعم الجمهورية اليمنية، وأصدر القرار رقم (2488) القاضي بتكليف الأمانة العامة للجامعة بالتنسيق مع الجمهورية اليمنية لإعداد دراسة حول إمكانية إنشاء صندوق عربي لتمويل خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية الملحة في اليمن.

ويأتي القرار استجابة للمقترح المقدم من الجمهورية اليمنية، وترجمةً عملية لما تضمنه خطاب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في القمة العربية التنموية التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، والذي دعا فيه إلى إيجاد آلية عربية فاعلة لإعمار اليمن ودعم جهود الاستقرار والتنمية.

كما تضمن القرار، حثّ المجتمع الدولي والصناديق العربية والإقليمية والجهات المانحة على تقديم المساعدات العاجلة للجمهورية اليمنية، بما يسهم في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي هو أحد المجالس المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.

تم إنشاؤه بقرار من مجلس الجامعة عام 1977, ويختص بمتابعة التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

من أبرز مهامه: إعداد وتنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والإشراف على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة الملفات التنموية والاجتماعية.