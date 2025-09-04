أجهزة الأمن بالمهرة تُفشل أول مصنع للمخدرات في اليمن كان يٌعد كنقطة تصنيع وتوزيع إقليمي.. عاجل هكذا يتم تجند جواسيس أمريكا وإسرائيل في أوساط الحوثيين؟ جامعة الدول العربية تقر إنشاء صندوق عربي لإعمار اليمن.. عاجل عودة سفير واشنطن لمزاولة عمله سفيراً لدى اليمن بعد مهمة مؤقتة في العراق الاقتصاد اليمني في غرفة الإنعاش: حزمة تمويلية طارئة مقابل شروط قاسية فهل تنجو الحكومة في تفادي الانهيار المالي لتحسين صحتك قلبك.. توقف عن تناول 6 أطعمة الحوثيون يشيرون إلى جهة قالوا أنها متورطة في اغتيال رئيس وأعضاء حكومة صنعاء غير المعترف بها الهجن السعودية تكتسح مضمار الطائف: 45 شوطاً في يومين وتفوق واضح على المنافسين مليشيا الحوثي في مقدمة المتورطين.. تصفية 33 أكاديميا في تقرير يوثق تصفية ممنهجة للأكاديميين في زمن الحرب في 12 محافظة يمنية الحوثيون يتكتمون على فلل الموت بصنعاء: استهداف اجتماع حوثي عالي السرية وأنباء عن مصرع 45 من النخب الأمنية العليا
أعلنت السفارة الأمريكية لدى اليمن ،اليوم الخميس 4 سبتمبر، عودة السفير ستيفن فاجن على رأس عمله في السفارة الأمريكية لدى اليمن، وذلك بعد غياب دام ثلاثة أشهر، شغل خلالها منصب قائم بالأعمال للسفارة الأمريكية في العراق.
و نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فيديو ترحيبي، لسفيرها ستيفن فاجن خلال وصوله واستقباله في السفارة بالرياض، كما التقى اليوم بالرئيس اليمني رشاد العليمي.
وكلفت الخارجية الأمريكية في مايو الماضي السفير فاجن بتولي مهام القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة في بغداد، مؤقتا.
في حين قالت السفارة الأمريكية أن فاجن هو السفير المعتمد رسمياً لدى الجمهورية اليمنية.