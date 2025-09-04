عودة سفير واشنطن لمزاولة عمله سفيراً لدى اليمن بعد مهمة مؤقتة في العراق

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت السفارة الأمريكية لدى اليمن ،اليوم الخميس 4 سبتمبر، عودة السفير ستيفن فاجن على رأس عمله في السفارة الأمريكية لدى اليمن، وذلك بعد غياب دام ثلاثة أشهر، شغل خلالها منصب قائم بالأعمال للسفارة الأمريكية في العراق.

و نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فيديو ترحيبي، لسفيرها ستيفن فاجن خلال وصوله واستقباله في السفارة بالرياض، كما التقى اليوم بالرئيس اليمني رشاد العليمي.

وكلفت الخارجية الأمريكية في مايو الماضي السفير فاجن بتولي مهام القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة في بغداد، مؤقتا.

في حين قالت السفارة الأمريكية أن فاجن هو السفير المعتمد رسمياً لدى الجمهورية اليمنية.