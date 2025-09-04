لتحسين صحتك قلبك.. توقف عن تناول 6 أطعمة

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 191

تُعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية من الأسباب الرئيسية للوفاة في معظم دول العالم. ويعدّ الحفاظ على نظام غذائي صحي من أعلى الطرق فاعلية لتقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض.

ووفق موقع «هارفارد هيلث» الأميركي، فإن هناك أطعمة عدة ينبغي التوقف عن تناولها لتحسين صحة القلب.

وهذه الأطعمة هي:

الخبز الأبيض

تُظهر الأبحاث أن تناول الخبز الأبيض بانتظام قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، وداء السكري من النوع الثاني، والسمنة.

والخبز الأبيض مصنوعٌ من دقيقٍ مُكرَّر، وغالباً ما يحتوي إضافاتٍ مثل السكر والملح، فيما يفتقر إلى الألياف والبروتين، وهذا يعني أنك قد تأكل كثيراً دون الشعور بالشبع. وقد يتسبب ذلك في زيادة وزنك؛ الأمر الذي قد يصيبك بمشكلات في القلب بنهاية المطاف.

اللحوم الحمراء

ربط كثير من الدراسات بين تناول اللحوم الحمراء والمعالَجة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

ولفتت الدراسات إلى أن الحمض الأميني «ليوسين»، الموجود بكثافة في اللحوم، ينشّط مساراً في خلايا مناعية تُعرف باسم «الماكروفاج»، وهي المسؤولة عن تكوّن اللويحات داخل الشرايين؛ مما يمهد الطريق لأمراض القلب.

الدجاج المقلي

يحتوي الدجاج المقلي دهوناً مشبعة ومتحولة عالية؛ مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

ووجدت دراسة نشرت عام 2021 أن تناول حصة واحدة أو أكثر من الدجاج المقلي يومياً ارتبط بزيادة خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 13 في المائة، وزيادة خطر الوفاة المرتبطة بالقلب بنسبة 12 في المائة.

السمن النباتي

يحتوي السمن النباتي دهوناً متحولة؛ مما يرفع مستوى «الكولسترول السيئ (LDL)»، ويخفض مستوى «الكولسترول الجيد (HDL)»، ويجعل الصفائح الدموية أعلى لزوجة؛ مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المشروبات الغازية

أظهرت دراسات عدة سابقة أن المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر، تلحق أضراراً بالغة بصحة القلب قد تؤدي إلى تلفه.

وقد كشفت إحدى هذه الدراسات أن استهلاك حصة أو حصتين يومياً من هذه المشروبات يعرض الإنسان لخطر بنسبة 35 في المائة للتعرض لنوبات قلبية، كما يعرضه لخطر بنسبة 16 في المائة للإصابة بالجلطات الدماغية، وبنحو 26 في المائة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

البطاطس المقلية

عندما تُقلى البطاطس، يتغير محتواها الغذائي؛ فتفقد الماء والدهون غير المشبعة، ويزيد مستوى الدهون المتحولة بها. وغالباً ما تغطَى البطاطس المقلية بكثير من الملح، وقد ارتبط تناول كميات كبيرة من الصوديوم بارتفاع ضغط الدم، وزيادة أمراض القلب.