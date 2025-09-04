الحوثيون يشيرون إلى جهة قالوا أنها متورطة في اغتيال رئيس وأعضاء حكومة صنعاء غير المعترف بها

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- صنعاء

عدد القراءات 503

وجه الحوثيون اتهامًا رسميًا لموظفين في الأمم المتحدة بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة صنعاء وعدد من وزرائها، معتبرين أن الأمم المتحدة منحازة.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، إن المنظمة الأممية “سارعت لإصدار بيانات لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق من وصفتهم ''خلايا التجسس'' التي شاركت في جرائم ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء الحكومة، في حين لاذت بالصمت المريب ولم تدن تلك الجريمة التي تعد استهدافا لرموز الدولة ومؤسساتها الوطنية وسابقة خطيرة على مستوى المنطقة والعالم” وفق بيان.

وذكرت إن الحصانة القانونية لموظفي الأمم المتحدة ينبغي ألا تحمي أنشطة التجسس، حد تعبيرها، وذلك بعد أيام من اعتقال 18 على الأقل من موظفي المنظمة الدولية في العاصمة صنعاء.

وقالت الأمم المتحدة يوم الأحد إن الحوثيين داهموا مقرها في صنعاء واعتقلوا الموظفين بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء.

وقبل المداهمات التي تمت في مطلع الأسبوع، احتجز الحوثيون بالفعل 23 من موظفي الأمم المتحدة، بعضهم منذ عام 2021. وتوفي موظف آخر في أثناء احتجازه لدى الحوثيين في فبراير شباط.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الأربعاء “حتى الآن، لا تزال مقرات اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي تحت سيطرة الحوثيين”، داعيا مجددا إلى الإفراج فورا وبدون شروط عن جميع المحتجزين.

وأضاف أن الحوثيين اقتحموا أيضا مجمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد دوجاريك على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام مقراتها في جميع الأوقات.

والسبت، أعلنت الجماعة مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء جراء القصف الإسرائيلي على العاصمة صنعاء، يوم الخميس من الاسبوع الماضي.