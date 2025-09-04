الاقتصاد اليمني في غرفة الإنعاش: حزمة تمويلية طارئة مقابل شروط قاسية فهل تنجو الحكومة في تفادي الانهيار المالي لتحسين صحتك قلبك.. توقف عن تناول 6 أطعمة الحوثيون يشيرون إلى جهة قالوا أنها متورطة في اغتيال رئيس وأعضاء حكومة صنعاء غير المعترف بها الهجن السعودية تكتسح مضمار الطائف: 45 شوطاً في يومين وتفوق واضح على المنافسين مليشيا الحوثي في مقدمة المتورطين.. تصفية 33 أكاديميا في تقرير يوثق تصفية ممنهجة للأكاديميين في زمن الحرب في 12 محافظة يمنية الحوثيون يتكتمون على فلل الموت بصنعاء: استهداف اجتماع حوثي عالي السرية وأنباء عن مصرع 45 من النخب الأمنية العليا أمريكا تشيد بما تحقق من استقرار للعملة اليمنية وسفيرها يتحدث عن حرمان الحوثيين الوصول إلى النظام المصرفي المحلي والعالمي ندوة حقوقية بمأرب تناقش الإخفاء القسري لأبناء حجور... ملف إنساني يفضح ازدواجية المجتمع الدولي عيدروس الزبيدي يتجاوز صلاحياته ويرسل 100 طالب وطالبة إلى الإمارات للإبتعاث دون علم الحكومة ويحثهم أن يكونوا خير سفراء لـ ''وطنهم الجنوب'' اليمن والعالم على موعد مع خسوف كلي للقمر (تعرف على التوقيت)
وجه الحوثيون اتهامًا رسميًا لموظفين في الأمم المتحدة بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة صنعاء وعدد من وزرائها، معتبرين أن الأمم المتحدة منحازة.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، إن المنظمة الأممية “سارعت لإصدار بيانات لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق من وصفتهم ''خلايا التجسس'' التي شاركت في جرائم ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء الحكومة، في حين لاذت بالصمت المريب ولم تدن تلك الجريمة التي تعد استهدافا لرموز الدولة ومؤسساتها الوطنية وسابقة خطيرة على مستوى المنطقة والعالم” وفق بيان.
وذكرت إن الحصانة القانونية لموظفي الأمم المتحدة ينبغي ألا تحمي أنشطة التجسس، حد تعبيرها، وذلك بعد أيام من اعتقال 18 على الأقل من موظفي المنظمة الدولية في العاصمة صنعاء.
وقالت الأمم المتحدة يوم الأحد إن الحوثيين داهموا مقرها في صنعاء واعتقلوا الموظفين بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء.
وقبل المداهمات التي تمت في مطلع الأسبوع، احتجز الحوثيون بالفعل 23 من موظفي الأمم المتحدة، بعضهم منذ عام 2021. وتوفي موظف آخر في أثناء احتجازه لدى الحوثيين في فبراير شباط.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الأربعاء “حتى الآن، لا تزال مقرات اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي تحت سيطرة الحوثيين”، داعيا مجددا إلى الإفراج فورا وبدون شروط عن جميع المحتجزين.
وأضاف أن الحوثيين اقتحموا أيضا مجمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد دوجاريك على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام مقراتها في جميع الأوقات.
والسبت، أعلنت الجماعة مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء جراء القصف الإسرائيلي على العاصمة صنعاء، يوم الخميس من الاسبوع الماضي.