الهجن السعودية تكتسح مضمار الطائف: 45 شوطاً في يومين وتفوق واضح على المنافسين

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً

في مشهد رياضي وتراثي مهيب، واصلت الهجن السعودية تألقها اللافت في ثاني أيام «مهرجان ولي العهد للهجن 2025»، محققة إنجازاً جديداً بتصدرها منافسات فئة «الحقايق» بـ45 شوطاً، لتؤكد حضورها القوي وتفوقها على مضمار الطائف التاريخي.

وانطلقت فعاليات النسخة السابعة من المهرجان يوم الثلاثاء، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن، وسط مشاركة واسعة من ملاك الهجن من داخل المملكة وخارجها، حيث يشهد المهرجان إقامة 249 شوطاً، منها خمسة مخصصة لسباقات الهجانة للرجال والسيدات، وتجاوزت قيمة جوائزه حاجز الـ50 مليون ريال، ما يجعله أحد أضخم الفعاليات الرياضية والتراثية في المنطقة.

اليوم الثاني من المهرجان (الأربعاء) شهد إقامة 31 شوطاً لفئة «الحقايق»، وهي الفئة الأولى المعتمدة في هذه النسخة، بمشاركة 1458 مطية تنافست على مدى فترتين صباحية ومسائية، لمسافة كيلومترين لكل شوط. وقد شاركت 866 مطية في الفترة الصباحية، و592 مطية في الفترة المسائية، وسط أجواء تنافسية عالية.

الهجن السعودية فرضت سيطرتها على السباقات، منتزعة لقب 20 شوطاً من أصل 31 في اليوم الثاني، مقابل 11 شوطاً للهجن القطرية، ليصل مجموع الأشواط التي فازت بها السعودية إلى 45، متصدرة الترتيب العام، فيما جاءت قطر في المركز الثاني بـ15 شوطاً، والإمارات والكويت بشوط واحد لكل منهما.

ورغم التفوق السعودي، خطفت المطية «الطيارة» لمالكها القطري سالم جابر الجربوعي الأضواء بتحقيقها أفضل توقيت في فئة «الحقايق» بزمن بلغ 2:54.803 دقيقة، متجاوزة الرقم السابق الذي سجلته المطية السعودية «وطن» في اليوم الافتتاحي بزمن 3:02.066 دقيقة.

ويُعد مهرجان ولي العهد للهجن منصة وطنية لترسيخ تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية، ويحظى بدعم مباشر من ولي العهد، ضمن رؤية طموحة لتطوير القطاع وتحويله إلى رافد اقتصادي وسياحي، ووجهة رئيسية لعشاق هذه الرياضة من مختلف أنحاء الوطن العربي.