الحوثيون يتكتمون على فلل الموت بصنعاء: استهداف اجتماع حوثي عالي السرية وأنباء عن مصرع 45 من النخب الأمنية العليا

تسود حالة من الغموض والتكتم الشديد داخل جماعة الحوثي، عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف يوم الخميس الماضي ثلاث مبانٍ (فلل) في حي حدة بالعاصمة صنعاء، وأسفر عن سقوط نحو 45 قتيلاً وجريحاً جميعهم من عناصر الجماعة المعروفين باسم "الأمنيين".
وبحسب المصادر التي كشف عنها مراسل وكالة شينخوا الصينية الزميل فارس الحميري، فإن إحدى هذه الفلل احتضنت اجتماعاً لقيادات في حكومة الحوثيين، بينما عُقد في المبنى الثاني – المعروف بـ"فلة المداني" – لقاء أمني وعسكري رفيع ضم نخبة من العناصر التي يشرف عليها مباشرة ما يسمى "مكتب السيد"، وقد سقط معظمهم بين قتيل وجريح.
أما المبنى الثالث، المسمى بـ"فلة الصعدي"، فما تزال المعلومات حوله غامضة، وسط حرص الحوثيين على إبقاء تفاصيل ما جرى داخله طي الكتمان، في وقت تؤكد فيه المصادر أن الهجوم أصاب إحدى أهم الشبكات الأمنية التي كانت الجماعة تعول عليها لتأهيل قياداتها المستقبلية.
التكتم الحوثي على ما دار داخل الفلل الثلاث يعكس حجم الخسائر التي تلقتها الجماعة، خاصة أن المستهدفين كانوا جزءاً من برنامج تأهيل سري لإعداد قادة في المجالات الأمنية والعسكرية والمدنية.