أمريكا تشيد بما تحقق من استقرار للعملة اليمنية وسفيرها يتحدث عن حرمان الحوثيين الوصول إلى النظام المصرفي المحلي والعالمي

أشادت واشنطن بالإصلاحات الاقتصادية، والمالية، في اليمن التي قادت الى استقرار سعر العملة الوطنية، وحرمان المليشيات الحوثية من الوصول الى النظام المصرفي المحلي والعالمي.

وأكد السفير الاميركي، التزام بلاده بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني وتطلعاته كافة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، في الرياض، سفير الولايات المتحدة الامريكية، ستيفن فاجن.

وتطرق اللقاء الى مستجدات الاوضاع المحلية، والاقليمية، والدعم الانساني، والاقتصادي المطلوب لجهود الاصلاحات الحكومية، وتعزيز موقف العملة الوطنية، فضلا عن التنسيق القائم لدعم جهود سلطات انفاذ القانون، ومكافحة الارهاب.

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالتطور المشهود في العلاقات الثنائية بين البلدين، معبراً عن تقديره واخوانه اعضاء المجلس والحكومة للمواقف الأميركية الحازمة تجاه المليشيات، وداعميها الإقليميين، بما في ذلك دور الولايات المتحدة الفاعل في تنفيذ قرار حظر الاسلحة الايرانية المهربة الى المليشيات الحوثية الارهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وردع تهديداتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وجدد الرئيس التأكيد، على أهمية استمرار الدور الأميركي في حماية حرية الملاحة الدولية، واضعاف قدرات المليشيات الارهابية، لافتاً في هذا السياق الى تعاظم الحاجة الملحة لشراكة اقليمية ودولية مع مؤسسات الدولة اليمنية لمواجهة التحديات المشتركة على كافة المستويات.

وتطرق اللقاء ايضا الى حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها المليشيات الحوثية بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وانتهاكاتها الحقوقية الجسيمة، بما في ذلك استهداف الناشطين اليمنيين الذين يستعدون لإحياء الاحتفالات الشعبية بأعياد الثورة اليمنية.