الحوثيون يتكتمون على فلل الموت بصنعاء: استهداف اجتماع حوثي عالي السرية وأنباء عن مصرع 45 من النخب الأمنية العليا أمريكا تشيد بما تحقق من استقرار للعملة اليمنية وسفيرها يتحدث عن حرمان الحوثيين الوصول إلى النظام المصرفي المحلي والعالمي ندوة حقوقية بمأرب تناقش الإخفاء القسري لأبناء حجور... ملف إنساني يفضح ازدواجية المجتمع الدولي عيدروس الزبيدي يتجاوز صلاحياته ويرسل 100 طالب وطالبة إلى الإمارات للإبتعاث دون علم الحكومة ويحثهم أن يكونوا خير سفراء لـ ''وطنهم الجنوب'' اليمن والعالم على موعد مع خسوف كلي للقمر (تعرف على التوقيت) مقذوف سقط على مسافة من سفينة.. هيئة بحرية تعلن عن حادث جديد على بعد 178 ميلاً شمال غرب الحديدة تصعيد حوثي كبير بعد اغتيال حكومة صنعاء.. صاروخ انشطاري ومسيرات قالت الجماعة أنها قصفت بها إسرائيل تحديث بأسعار الصرف اليوم اجتياح دموي في غزة.. الاحتلال يواصل القصف والنسف وسط نزوح جماعي الدولار يتراجع مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية
أثار تقديم الإمارات منحًا دراسية لعدد 100 طالب وطالبة، عبر المجلس الإنتقالي، جدلاً حول أحقية المجلس في اختيار من يريدهم للابتعاث، بعيدا عن برنامج المنح الذي تقره وزارة التعليم العالي في الحكومة اليمنية.
وقال إعلام الإنتقالي إن عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ودع اليوم الخميس، في مطار عدن الدولي، 100 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجنوب، المتوجهين إلى العاصمة أبوظبي ضمن المنحة الدراسية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في عدد من التخصصات العلمية.
وقالت مصادر مطلعة لمأرب برس إن ملف ابتعاث 100 طالب وطالبة الى الإمارات، تم دون علم وزارة التعليم العالي، كما لم يجرى التنسيق معها.
واعتبر مراقبون، ما حدث بأنه تعدي على صلاحيات الجهة الرسمية المخولة بإبتعاث طلاب اليمن، وكذا عنصرية في الإختيار لا تخضع لأي معايير علمية، وإنما بحسب الهوية والتوجه والإنتماء.
الزبيدي وهو يودع الطلاب في مطار عدن تحدث عن أهمية أن يكونوا (الطلاب) خير سفراء ''لوطنهم الجنوب''، ليعودوا محملين بالعلم والمعرفة ويسهموا في مسيرة البناء والتنمية.
وقدّم الزُبيدي خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة برئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمها السخي والمتواصل في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع التعليم الذي يمثل الاستثمار الحقيقي في الإنسان.
الطلاب وأسرهم عبروا عن خالص امتنانهم للزُبيدي على جهوده الكبيرة لتوفير هذه المنحة، وللأشقاء في دولة الإمارات على دعمهم السخي، مؤكدين أن هذه الفرصة تشكل حافزاً لهم لمواصلة طريق التفوق وخدمة وطنهم، وفق اعلام الإنتقالي.