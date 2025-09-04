عيدروس الزبيدي يتجاوز صلاحياته ويرسل 100 طالب وطالبة إلى الإمارات للإبتعاث دون علم الحكومة ويحثهم أن يكونوا خير سفراء لـ ''وطنهم الجنوب''

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 363

أثار تقديم الإمارات منحًا دراسية لعدد 100 طالب وطالبة، عبر المجلس الإنتقالي، جدلاً حول أحقية المجلس في اختيار من يريدهم للابتعاث، بعيدا عن برنامج المنح الذي تقره وزارة التعليم العالي في الحكومة اليمنية.

وقال إعلام الإنتقالي إن عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ودع اليوم الخميس، في مطار عدن الدولي، 100 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجنوب، المتوجهين إلى العاصمة أبوظبي ضمن المنحة الدراسية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في عدد من التخصصات العلمية.

وقالت مصادر مطلعة لمأرب برس إن ملف ابتعاث 100 طالب وطالبة الى الإمارات، تم دون علم وزارة التعليم العالي، كما لم يجرى التنسيق معها.

واعتبر مراقبون، ما حدث بأنه تعدي على صلاحيات الجهة الرسمية المخولة بإبتعاث طلاب اليمن، وكذا عنصرية في الإختيار لا تخضع لأي معايير علمية، وإنما بحسب الهوية والتوجه والإنتماء.

الزبيدي وهو يودع الطلاب في مطار عدن تحدث عن أهمية أن يكونوا (الطلاب) خير سفراء ''لوطنهم الجنوب''، ليعودوا محملين بالعلم والمعرفة ويسهموا في مسيرة البناء والتنمية.

وقدّم الزُبيدي خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة برئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمها السخي والمتواصل في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع التعليم الذي يمثل الاستثمار الحقيقي في الإنسان.

الطلاب وأسرهم عبروا عن خالص امتنانهم للزُبيدي على جهوده الكبيرة لتوفير هذه المنحة، وللأشقاء في دولة الإمارات على دعمهم السخي، مؤكدين أن هذه الفرصة تشكل حافزاً لهم لمواصلة طريق التفوق وخدمة وطنهم، وفق اعلام الإنتقالي.