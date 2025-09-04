اليمن والعالم على موعد مع خسوف كلي للقمر (تعرف على التوقيت)

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 451

تشهد اليمن مساء الأحد القادم 7 سبتمبر 2025، خسوف كلي للقمر يتحول إلى اللون الأحمر في مشهد ساحر يُعرف بالقمر الدموي.

وبحسب الفلكي اليمني احمد الجوبي فإن خسوف كلي للقمر سيحدث مساء يوم الاحد 7 سبتمبر 2025 الموافق 15 ربيع الاول 1447 وستكون مراحله بتوقيت صنعاء على النحو التالي :

-بداية خسوف القمر عند الساعة 7 و 27 دقيقة و 6 ثوان ليلا

-بداية الخسوف الكلي عند الساعة 8 و 30 دقيقة و 45 ثانية ليلا ويستمر كليا لمدة ساعة و 22 دقيقة و 8 ثوان

-تبدأ لحظات التجلي عند الساعة 9 و 52 دقيقة و 54 ثانية ليلا

-ينتهي الخسوف تماما عند الساعة 10 و 56 دقيقة و 34 ثانية ليلا

ويشاهد خسوف القمر في اليمن وكذا في جميع انحاء العالم ماعدا الامريكيتين، وهو ناتج عن اصطفاف مداري للقمر والارض والشمس مساء يوم 7 سبتمبر عند الساعة 9 و 8 دقائق و 54 ثانية ليلاً.