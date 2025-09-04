الحوثيون يتكتمون على فلل الموت بصنعاء: استهداف اجتماع حوثي عالي السرية وأنباء عن مصرع 45 من النخب الأمنية العليا أمريكا تشيد بما تحقق من استقرار للعملة اليمنية وسفيرها يتحدث عن حرمان الحوثيين الوصول إلى النظام المصرفي المحلي والعالمي ندوة حقوقية بمأرب تناقش الإخفاء القسري لأبناء حجور... ملف إنساني يفضح ازدواجية المجتمع الدولي عيدروس الزبيدي يتجاوز صلاحياته ويرسل 100 طالب وطالبة إلى الإمارات للإبتعاث دون علم الحكومة ويحثهم أن يكونوا خير سفراء لـ ''وطنهم الجنوب'' اليمن والعالم على موعد مع خسوف كلي للقمر (تعرف على التوقيت) مقذوف سقط على مسافة من سفينة.. هيئة بحرية تعلن عن حادث جديد على بعد 178 ميلاً شمال غرب الحديدة تصعيد حوثي كبير بعد اغتيال حكومة صنعاء.. صاروخ انشطاري ومسيرات قالت الجماعة أنها قصفت بها إسرائيل تحديث بأسعار الصرف اليوم اجتياح دموي في غزة.. الاحتلال يواصل القصف والنسف وسط نزوح جماعي الدولار يتراجع مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية
تشهد اليمن مساء الأحد القادم 7 سبتمبر 2025، خسوف كلي للقمر يتحول إلى اللون الأحمر في مشهد ساحر يُعرف بالقمر الدموي.
وبحسب الفلكي اليمني احمد الجوبي فإن خسوف كلي للقمر سيحدث مساء يوم الاحد 7 سبتمبر 2025 الموافق 15 ربيع الاول 1447 وستكون مراحله بتوقيت صنعاء على النحو التالي :
-بداية خسوف القمر عند الساعة 7 و 27 دقيقة و 6 ثوان ليلا
-بداية الخسوف الكلي عند الساعة 8 و 30 دقيقة و 45 ثانية ليلا ويستمر كليا لمدة ساعة و 22 دقيقة و 8 ثوان
-تبدأ لحظات التجلي عند الساعة 9 و 52 دقيقة و 54 ثانية ليلا
-ينتهي الخسوف تماما عند الساعة 10 و 56 دقيقة و 34 ثانية ليلا
ويشاهد خسوف القمر في اليمن وكذا في جميع انحاء العالم ماعدا الامريكيتين، وهو ناتج عن اصطفاف مداري للقمر والارض والشمس مساء يوم 7 سبتمبر عند الساعة 9 و 8 دقائق و 54 ثانية ليلاً.