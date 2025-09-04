الحوثيون يتكتمون على فلل الموت بصنعاء: استهداف اجتماع حوثي عالي السرية وأنباء عن مصرع 45 من النخب الأمنية العليا أمريكا تشيد بما تحقق من استقرار للعملة اليمنية وسفيرها يتحدث عن حرمان الحوثيين الوصول إلى النظام المصرفي المحلي والعالمي ندوة حقوقية بمأرب تناقش الإخفاء القسري لأبناء حجور... ملف إنساني يفضح ازدواجية المجتمع الدولي عيدروس الزبيدي يتجاوز صلاحياته ويرسل 100 طالب وطالبة إلى الإمارات للإبتعاث دون علم الحكومة ويحثهم أن يكونوا خير سفراء لـ ''وطنهم الجنوب'' اليمن والعالم على موعد مع خسوف كلي للقمر (تعرف على التوقيت) مقذوف سقط على مسافة من سفينة.. هيئة بحرية تعلن عن حادث جديد على بعد 178 ميلاً شمال غرب الحديدة تصعيد حوثي كبير بعد اغتيال حكومة صنعاء.. صاروخ انشطاري ومسيرات قالت الجماعة أنها قصفت بها إسرائيل تحديث بأسعار الصرف اليوم اجتياح دموي في غزة.. الاحتلال يواصل القصف والنسف وسط نزوح جماعي الدولار يتراجع مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، أنها تلقت بلاغاً عن حادث وقع على بعد 178 ميلاً بحرياً شمال غرب مدينة الحديدة غرب اليمن.
وأكدت أنه شوهد مقذوف مجهول يسقط في البحر على مسافة من إحدى السفن، موضحة أن السفينة وطاقمها بخير ويواصلون رحلتهم نحو الميناء التالي.
وأفادت في بيان صادر عنها أن ربان السفينة أبلغ أيضاً عن "تداخل إلكتروني شديد" في المنطقة.
وأكدت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث، ودعت جميع السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
والأثنين الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه ناقلة نفط قالت إنها مملوكة لشركة إسرائيلية وترفع علم ليبيريا شمال البحر الأحمر.
وأكدت شركة “إيسترن باسيفيك شيبنغ” (ومقرها سنغافورة) التي تدير الناقلة “سكارليت راي”، أن السفينة لم تُصَب بأي ضرر وأن جميع أفراد طاقمها بخير، مضيفة أن وضعها مستقر وتحت قيادة ربانها.