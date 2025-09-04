مقذوف سقط على مسافة من سفينة.. هيئة بحرية تعلن عن حادث جديد على بعد 178 ميلاً شمال غرب الحديدة

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 368

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، أنها تلقت بلاغاً عن حادث وقع على بعد 178 ميلاً بحرياً شمال غرب مدينة الحديدة غرب اليمن.

وأكدت أنه شوهد مقذوف مجهول يسقط في البحر على مسافة من إحدى السفن، موضحة أن السفينة وطاقمها بخير ويواصلون رحلتهم نحو الميناء التالي.

وأفادت في بيان صادر عنها أن ربان السفينة أبلغ أيضاً عن "تداخل إلكتروني شديد" في المنطقة.

وأكدت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث، ودعت جميع السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

والأثنين الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه ناقلة نفط قالت إنها مملوكة لشركة إسرائيلية وترفع علم ليبيريا شمال البحر الأحمر.

وأكدت شركة “إيسترن باسيفيك شيبنغ” (ومقرها سنغافورة) التي تدير الناقلة “سكارليت راي”، أن السفينة لم تُصَب بأي ضرر وأن جميع أفراد طاقمها بخير، مضيفة أن وضعها مستقر وتحت قيادة ربانها.