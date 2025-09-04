تصعيد حوثي كبير بعد اغتيال حكومة صنعاء.. صاروخ انشطاري ومسيرات قالت الجماعة أنها قصفت بها إسرائيل تحديث بأسعار الصرف اليوم اجتياح دموي في غزة.. الاحتلال يواصل القصف والنسف وسط نزوح جماعي الدولار يتراجع مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية أعراض مبكرة لسرطان المبيض.. علامات يجب ألا تتجاهلها النساء إثيوبيا ترفع سقف التحدي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة اتفاق يترنح.. رسالة سرية تهدد بإشعال أزمة غير متوقعة بين الإمارات وإسرائيل بعد سقوط حكومتهم في صنعاء... الحوثيون يفتحون جبهة جديدة ضد إسرائيل صاروخ من اليمن يثير الإنذار في إسرائيل.. بين الاعتراض والسقوط في العراء منتخبنا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج للشباب
اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في عدن و صنعاء ليوم الخميس 4/9/2025
الأسعار في عدن
السعودي
شراء 425
بيع 428
الدولار
شراء 1617
بيع 1632
الأسعار في صنعاء
السعودي
شراء 140
بيع 141
الدولار
شراء 537
بيع 540