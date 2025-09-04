آخر الاخبار

تحديث بأسعار الصرف اليوم

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 143

اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في عدن و صنعاء ليوم الخميس 4/9/2025

الأسعار في عدن 

السعودي 

شراء 425

بيع 428

الدولار 

شراء 1617

بيع 1632

الأسعار في صنعاء 

السعودي 

شراء 140

بيع 141

الدولار 

شراء 537

بيع 540

