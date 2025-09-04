اجتياح دموي في غزة.. الاحتلال يواصل القصف والنسف وسط نزوح جماعي

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 192

صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عدوانه على قطاع غزة عبر غارات جوية وعمليات نسف واسعة لمنازل المدنيين، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، فيما تتقدم قواته البرية داخل أحياء المدينة لإجبار السكان على النزوح جنوباً.

ووفق مصادر طبية، استشهد 31 فلسطينياً منذ فجر اليوم، لترتفع حصيلة الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 79، بينهم نساء وأطفال، بينما استقبلت مستشفيات القطاع عشرات الإصابات جراء القصف المستمر.

كما استهدفت قوات الاحتلال خيام النازحين في خان يونس، ما أدى إلى سقوط ضحايا جدد، فيما سُجلت حالات وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، ليرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 367 شخصاً بينهم 131 طفلاً.

صحيفة هآرتس كشفت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإشراك ثلاثة ألوية احتياط جديدة في المعارك، رغم اعترافه بوجود صعوبات في استدعاء الجنود وتراجع نسب الامتثال، ما قد يغيّر مسار العمليات الميدانية.

وبحسب التقديرات، فإن نحو 70 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة حتى الآن، بينما يرفض أكثر من 200 ألف مغادرة منازلهم رغم المخاطر، ليبقوا عالقين وسط عمليات برية عنيفة وعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفر حتى اليوم عن أكثر من 63 ألف شهيد و161 ألف مصاب.