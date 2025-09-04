اجتياح دموي في غزة.. الاحتلال يواصل القصف والنسف وسط نزوح جماعي الدولار يتراجع مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية أعراض مبكرة لسرطان المبيض.. علامات يجب ألا تتجاهلها النساء إثيوبيا ترفع سقف التحدي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة اتفاق يترنح.. رسالة سرية تهدد بإشعال أزمة غير متوقعة بين الإمارات وإسرائيل بعد سقوط حكومتهم في صنعاء... الحوثيون يفتحون جبهة جديدة ضد إسرائيل صاروخ من اليمن يثير الإنذار في إسرائيل.. بين الاعتراض والسقوط في العراء منتخبنا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج للشباب تقارير غربية.. عبدالملك الحوثي هو السبب وراء مقتل ما لا يقل عن 11 وزيرا بينهم رئيس الوزراء .. عاجل مطالب بتحقيق عاجل.. الحكومة اليمنية تُحذر من تسييس الرحلات الأممية إلى صنعاء
صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عدوانه على قطاع غزة عبر غارات جوية وعمليات نسف واسعة لمنازل المدنيين، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، فيما تتقدم قواته البرية داخل أحياء المدينة لإجبار السكان على النزوح جنوباً.
ووفق مصادر طبية، استشهد 31 فلسطينياً منذ فجر اليوم، لترتفع حصيلة الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 79، بينهم نساء وأطفال، بينما استقبلت مستشفيات القطاع عشرات الإصابات جراء القصف المستمر.
كما استهدفت قوات الاحتلال خيام النازحين في خان يونس، ما أدى إلى سقوط ضحايا جدد، فيما سُجلت حالات وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، ليرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 367 شخصاً بينهم 131 طفلاً.
صحيفة هآرتس كشفت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإشراك ثلاثة ألوية احتياط جديدة في المعارك، رغم اعترافه بوجود صعوبات في استدعاء الجنود وتراجع نسب الامتثال، ما قد يغيّر مسار العمليات الميدانية.
وبحسب التقديرات، فإن نحو 70 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة حتى الآن، بينما يرفض أكثر من 200 ألف مغادرة منازلهم رغم المخاطر، ليبقوا عالقين وسط عمليات برية عنيفة وعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفر حتى اليوم عن أكثر من 63 ألف شهيد و161 ألف مصاب.