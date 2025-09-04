الدولار يتراجع مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية أعراض مبكرة لسرطان المبيض.. علامات يجب ألا تتجاهلها النساء إثيوبيا ترفع سقف التحدي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة اتفاق يترنح.. رسالة سرية تهدد بإشعال أزمة غير متوقعة بين الإمارات وإسرائيل بعد سقوط حكومتهم في صنعاء... الحوثيون يفتحون جبهة جديدة ضد إسرائيل صاروخ من اليمن يثير الإنذار في إسرائيل.. بين الاعتراض والسقوط في العراء منتخبنا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج للشباب تقارير غربية.. عبدالملك الحوثي هو السبب وراء مقتل ما لا يقل عن 11 وزيرا بينهم رئيس الوزراء .. عاجل مطالب بتحقيق عاجل.. الحكومة اليمنية تُحذر من تسييس الرحلات الأممية إلى صنعاء مبادرة مجتمعية تهدد بعصيان مدني ضد جشع المؤجرين ونصرة للمستأجرين
تراجع الدولار اليوم الخميس، وسط توتر سوق السندات، وبيانات أظهرت ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.178 بعد تراجعه 0.17 بالمائة قبل يوم.
وتمسك اليورو بمكاسبه التي حققها خلال الليل، وبلغ في أحدث التداولات 1.165775 دولار.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3442 دولار في ساعات التداول الآسيوية المبكرة.
وسجل الين الياباني في أحدث التداولات 148.12 مقابل الدولار، بعد أن حقق مكاسب صغيرة في الجلسة الماضية.
وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات 0.5881 دولار أمريكي