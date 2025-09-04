الدولار يتراجع مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية

آخر الاخبار

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -متابعات
 تراجع الدولار اليوم الخميس، وسط توتر سوق السندات، وبيانات أظهرت ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.178 بعد تراجعه 0.17 بالمائة قبل يوم.

وتمسك اليورو بمكاسبه التي حققها خلال الليل، وبلغ في أحدث التداولات 1.165775 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3442 دولار في ساعات التداول الآسيوية المبكرة.

وسجل الين الياباني في أحدث التداولات 148.12 مقابل الدولار، بعد أن حقق مكاسب صغيرة في الجلسة الماضية.

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات 0.5881 دولار أمريكي

