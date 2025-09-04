أعراض مبكرة لسرطان المبيض.. علامات يجب ألا تتجاهلها النساء

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يشير الدكتور أليكسي تشيتشيغين، أخصائي أمراض النساء، إلى أن الانتفاخ، الإمساك، وفقدان الوزن غير المبرر قد تكون مؤشرا على "الشعور بالضيق الخفيف"، وهو ما تتجاهله الكثير من النساء.

كشف خمس علامات تحذيرية غريبة لسرطان المبيض! ولكن، وفقا له، قد تكون هذه الأعراض علامات مبكرة على سرطان المبيض، وهو مرض لا يعطي عادة أي إشارات واضحة في مراحله الأولى.

وعندما تظهر الأعراض، غالبا ما تُعزى لمشكلات شائعة مثل خلل التوازن البكتيري أو اضطرابات الغدة الدرقية أو النظام الغذائي، مما يسمح للورم بالنمو دون اكتشافه.

ويحدد الطبيب عددا من الأعراض التي تستدعي الانتباه: ألم مزعج مستمر أو خفيف في أسفل البطن، وغالبا ما تُعزى النساء هذا الألم إلى متلازمة ما قبل الحيض.

انتفاخ وثقل البطن، والذي يصبح صلبا ويسبب ألما عند الضغط في حالة وجود ورم سرطاني.

اضطرابات الأمعاء، مثل الإمساك أو الإسهال، والحاجة المتكررة للتبول، والتي قد تشير إلى نمو الورم الذي يضغط على الأعضاء المجاورة.

تراكم السوائل في تجويف البطن (الاستسقاء)، وهو غالبا مؤشر على مرحلة نشطة من المرض وانتشار النقائل. غثيان، شعور سريع بالشبع، إرهاق، وفقدان وزن، والتي قد تُعزى عادة لتعب العمل أو الأعمال المنزلية، لكنها قد تكون إشارة مبكرة للمرض.

ويؤكد الدكتور تشيتشيغين أن سرطان المبيض يمكن أن يتخفى لفترة طويلة تحت مظاهر أمراض شائعة مثل متلازمة ما قبل الحيض، واضطرابات الأكل، والتهابات المعدة.

لذلك، إذا تكررت هذه الأعراض وأصبحت جزءا من حياة المرأة، يجب استشارة طبيب مختص فورا لتحديد السبب.

ولتشخيص سرطان المبيض، يُستخدم فحص الموجات فوق الصوتية عبر المهبل، إلى جانب فحص الدم لتحديد مستوى مؤشر الورم CA 125.

ففي حالات التهاب الجهاز التناسلي أو الأكياس قد يبقى المؤشر أقل من 35 وحدة دولية/مل، بينما قد يصل إلى 100 وحدة أو أكثر في حالة السرطان، ما يستدعي إجراء فحوصات إضافية.

كما يُستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، والتصوير المقطعي المحوسب لتأكيد التشخيص، وتحديد طبيعة الورم (حميد أو خبيث) ومرحلة تطور المرض السرطاني