اتفاق يترنح.. رسالة سرية تهدد بإشعال أزمة غير متوقعة بين الإمارات وإسرائيل

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 312

أفادت مصادر مطلعة أن تحذيرات مباشرة جرى توجيهها إلى واشنطن بشأن خطوة وشيكة قد تغيّر معادلة المنطقة وتقوّض أحد أبرز اتفاقيات التطبيع التي طالما اعتُبرت إنجازاً دبلوماسياً مفصلياً.

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن تل أبيب تدرس ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة يُنظر إليها كرد على توجه عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطين.

لكن المفاجأة تكمن في أن المعترض الأبرز لم يكن من العواصم التقليدية الرافضة لإسرائيل، بل من طرفٍ ارتبط معها بعلاقات مفتوحة وعلنية منذ سنوات.

التحذير جاء واضحاً: المضي في خطط الضم يعني ضرب أسس الشراكة وتهديد إرث سياسي ارتبط باسم البيت الأبيض.

مسؤول بارز شدد على أن الخيار بات ثنائياً: إما الضم أو التكامل، ولا مساحة للتوفيق بينهما.

ورغم أن بعض دوائر القرار الأمريكية لا تعارض هذه الخطوة الإسرائيلية، إلا أن أصواتاً أخرى في الإدارة تخشى أن يؤدي ذلك إلى نسف جهود واشنطن في بناء ترتيبات إقليمية لما بعد حرب غزة، وإضعاف فرص التوصل إلى صفقة تاريخية مع الرياض.

وفي الوقت الذي يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاته الداخلية حول خطة الضم، تترقب العواصم المعنية زيارة قريبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى القدس، حيث يُتوقع أن يشارك في نشاط مثير للجدل بموقع حساس قرب المسجد الأقصى، في خطوة قد تشعل المزيد من التوترات.