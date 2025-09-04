أعراض مبكرة لسرطان المبيض.. علامات يجب ألا تتجاهلها النساء إثيوبيا ترفع سقف التحدي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة اتفاق يترنح.. رسالة سرية تهدد بإشعال أزمة غير متوقعة بين الإمارات وإسرائيل بعد سقوط حكومتهم في صنعاء... الحوثيون يفتحون جبهة جديدة ضد إسرائيل صاروخ من اليمن يثير الإنذار في إسرائيل.. بين الاعتراض والسقوط في العراء منتخبنا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج للشباب تقارير غربية.. عبدالملك الحوثي هو السبب وراء مقتل ما لا يقل عن 11 وزيرا بينهم رئيس الوزراء .. عاجل مطالب بتحقيق عاجل.. الحكومة اليمنية تُحذر من تسييس الرحلات الأممية إلى صنعاء مبادرة مجتمعية تهدد بعصيان مدني ضد جشع المؤجرين ونصرة للمستأجرين الرئيس اليمني يشيد بتدخلات دولة الإمارات ومشاريع إنمائية افتتحت مؤخراً
صعّدت جماعة الحوثي من هجماتها باتجاه إسرائيل خلال اليومين الماضيين، في محاولة لتضخيم عملياتها العسكرية بعد مقتل رئيس حكومتها وعدد كبير من وزرائها في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء الأسبوع الماضي.
وأعلنت الجماعة المتحالفة مع إيران تنفيذ عمليات "نوعية" شملت إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات على أهداف وصفتها بـ"الحساسة" في تل أبيب، إلى جانب مهاجمة ميناء أسدود ومحطة كهرباء ومطار بن غوريون، إضافةً إلى استهداف سفينة في البحر الأحمر.
في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ وطائرة مسيّرة فقط، وهو ما تسبب في تفعيل صافرات الإنذار داخل إسرائيل وإغلاق المجال الجوي مؤقتاً.
ويرى مراقبون أن الحوثيين يسعون إلى استثمار هذه الهجمات لتعزيز حضورهم الداخلي بعد خسارتهم قيادات بارزة، بينما تتعامل تل أبيب بحذر مع التهديد المتنامي من الجبهة اليمنية في ظل انشغالها بجبهات غزة ولبنان.
من جانبه، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلقه العميق من دوامة التصعيد، محذراً من انعكاساته الخطيرة على اليمن والمنطقة، ومجدداً مطالبته بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعتقلين لدى الحوثيين.