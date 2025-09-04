بعد سقوط حكومتهم في صنعاء... الحوثيون يفتحون جبهة جديدة ضد إسرائيل

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -خاص

صعّدت جماعة الحوثي من هجماتها باتجاه إسرائيل خلال اليومين الماضيين، في محاولة لتضخيم عملياتها العسكرية بعد مقتل رئيس حكومتها وعدد كبير من وزرائها في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء الأسبوع الماضي.

وأعلنت الجماعة المتحالفة مع إيران تنفيذ عمليات "نوعية" شملت إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات على أهداف وصفتها بـ"الحساسة" في تل أبيب، إلى جانب مهاجمة ميناء أسدود ومحطة كهرباء ومطار بن غوريون، إضافةً إلى استهداف سفينة في البحر الأحمر.

في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ وطائرة مسيّرة فقط، وهو ما تسبب في تفعيل صافرات الإنذار داخل إسرائيل وإغلاق المجال الجوي مؤقتاً.

ويرى مراقبون أن الحوثيين يسعون إلى استثمار هذه الهجمات لتعزيز حضورهم الداخلي بعد خسارتهم قيادات بارزة، بينما تتعامل تل أبيب بحذر مع التهديد المتنامي من الجبهة اليمنية في ظل انشغالها بجبهات غزة ولبنان.

من جانبه، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلقه العميق من دوامة التصعيد، محذراً من انعكاساته الخطيرة على اليمن والمنطقة، ومجدداً مطالبته بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعتقلين لدى الحوثيين.