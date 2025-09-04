صاروخ من اليمن يثير الإنذار في إسرائيل.. بين الاعتراض والسقوط في العراء منتخبنا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج للشباب تقارير غربية.. عبدالملك الحوثي هو السبب وراء مقتل ما لا يقل عن 11 وزيرا بينهم رئيس الوزراء .. عاجل مطالب بتحقيق عاجل.. الحكومة اليمنية تُحذر من تسييس الرحلات الأممية إلى صنعاء مبادرة مجتمعية تهدد بعصيان مدني ضد جشع المؤجرين ونصرة للمستأجرين الرئيس اليمني يشيد بتدخلات دولة الإمارات ومشاريع إنمائية افتتحت مؤخراً جمعية الصرافين ترفع الإضراب وتحدد سعر الصرف الذي ستتعامل به مصير مجهول لـ ''بائع العطور'' المختطف لدى الحوثيين منذ 2018 المنتخب اليمني يستهل تصفيات آسيا 23 بفوز ثمين على سنغافورة (ملخص المباراة) ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي.. والعقود الآجلة تقترب من 3600 دولار
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، رصده صاروخاً أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي حاولت اعتراضه.
وأوضح في تقرير أولي أن "المنظومات الدفاعية تعمل على التصدي للتهديد"، داعياً السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.
لكن بياناً لاحقاً أوضح أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة خارج حدود إسرائيل، من دون إطلاق صفارات الإنذار، وفقاً للإجراءات المتبعة.
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان جماعة الحوثي تنفيذ هجمات استهدفت "هدفاً حيوياً غرب القدس" بصاروخ باليستي فرط صوتي، إضافة إلى عملية بطائرة مسيّرة على موقع في مدينة حيفا.
وأكد المتحدث باسم الحوثيين أن الهجمات تأتي "ضمن واجبهم الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة حتى رفع الحصار ووقف العدوان".