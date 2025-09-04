صاروخ من اليمن يثير الإنذار في إسرائيل.. بين الاعتراض والسقوط في العراء

الخميس 04 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -خاص

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، رصده صاروخاً أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي حاولت اعتراضه.

وأوضح في تقرير أولي أن "المنظومات الدفاعية تعمل على التصدي للتهديد"، داعياً السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

لكن بياناً لاحقاً أوضح أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة خارج حدود إسرائيل، من دون إطلاق صفارات الإنذار، وفقاً للإجراءات المتبعة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان جماعة الحوثي تنفيذ هجمات استهدفت "هدفاً حيوياً غرب القدس" بصاروخ باليستي فرط صوتي، إضافة إلى عملية بطائرة مسيّرة على موقع في مدينة حيفا.

وأكد المتحدث باسم الحوثيين أن الهجمات تأتي "ضمن واجبهم الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة حتى رفع الحصار ووقف العدوان".