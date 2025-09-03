منتخبنا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج للشباب تقارير غربية.. عبدالملك الحوثي هو السبب وراء مقتل ما لا يقل عن 11 وزيرا بينهم رئيس الوزراء .. عاجل مطالب بتحقيق عاجل.. الحكومة اليمنية تُحذر من تسييس الرحلات الأممية إلى صنعاء مبادرة مجتمعية تهدد بعصيان مدني ضد جشع المؤجرين ونصرة للمستأجرين الرئيس اليمني يشيد بتدخلات دولة الإمارات ومشاريع إنمائية افتتحت مؤخراً جمعية الصرافين ترفع الإضراب وتحدد سعر الصرف الذي ستتعامل به مصير مجهول لـ ''بائع العطور'' المختطف لدى الحوثيين منذ 2018 المنتخب اليمني يستهل تصفيات آسيا 23 بفوز ثمين على سنغافورة (ملخص المباراة) ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي.. والعقود الآجلة تقترب من 3600 دولار ضابط كبير في الموساد يكشف: في عملية اغتيال نصر الله عمل العملاء تحت النار في قلب بيروت
تأهل منتخب اليمن للشباب إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج، بعد فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم.
وسجل عبدالله الدقين الهدف الأول نهاية الشوط الأول، وعزز عادل عباس النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 68.
وقدم لاعبو المنتخب اليمني أداءً مميزًا أكدوا به جدارتهم بالتأهل، ليحجزوا مقعدًا في نصف نهائي البطولة، المقامة في السعودية.
ورفع منتخبنا رصيده الى 6 نقاط من فوزين وخسارة، ليحل بالترتيب الثاني بعد السعودية بفارق نقطة.