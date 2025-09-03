منتخبنا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج للشباب

الأربعاء 03 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 309

تأهل منتخب اليمن للشباب إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج، بعد فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم.

وسجل عبدالله الدقين الهدف الأول نهاية الشوط الأول، وعزز عادل عباس النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 68.

وقدم لاعبو المنتخب اليمني أداءً مميزًا أكدوا به جدارتهم بالتأهل، ليحجزوا مقعدًا في نصف نهائي البطولة، المقامة في السعودية.

ورفع منتخبنا رصيده الى 6 نقاط من فوزين وخسارة، ليحل بالترتيب الثاني بعد السعودية بفارق نقطة.