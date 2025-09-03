تقارير غربية.. عبدالملك الحوثي هو السبب وراء مقتل ما لا يقل عن 11 وزيرا بينهم رئيس الوزراء .. عاجل مطالب بتحقيق عاجل.. الحكومة اليمنية تُحذر من تسييس الرحلات الأممية إلى صنعاء مبادرة مجتمعية تهدد بعصيان مدني ضد جشع المؤجرين ونصرة للمستأجرين الرئيس اليمني يشيد بتدخلات دولة الإمارات ومشاريع إنمائية افتتحت مؤخراً جمعية الصرافين ترفع الإضراب وتحدد سعر الصرف الذي ستتعامل به مصير مجهول لـ ''بائع العطور'' المختطف لدى الحوثيين منذ 2018 المنتخب اليمني يستهل تصفيات آسيا 23 بفوز ثمين على سنغافورة (ملخص المباراة) ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي.. والعقود الآجلة تقترب من 3600 دولار ضابط كبير في الموساد يكشف: في عملية اغتيال نصر الله عمل العملاء تحت النار في قلب بيروت صندوق عربي لإنقاذ اليمن على طاولة الاجتماعات في القاهرة
حذرت الحكومة اليمنية من خطورة استغلال الرحلات الجوية التي تُسيّرها الأمم المتحدة إلى صنعاء، محذّرة من تحولها إلى وسيلة لتمرير أجندات غير معلنة تخدم مليشيا الحوثي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ومساس بمبدأ الحياد والشفافية الذي يفترض أن تلتزم به المنظمات الدولية.
وأكدت الحكومة أن أي تساهل أو تعاون من بعثة الأمم المتحدة أو وكالاتها مع الحوثيين، أو رضوخها لابتزازهم، يُعدّ انحرافًا خطيرًا عن الدور الإنساني، ويهدد بتقويض الثقة في العمل الأممي داخل اليمن.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن تداول أنباء عن استخدام طائرات أممية لنقل قيادات حوثية وأفراد من أسرهم يثير قلقًا بالغًا، خاصة في ظل استمرار المليشيا في قمع موظفي المنظمات الدولية واعتقالهم، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أهداف هذه الرحلات وطبيعة المهام التي تُنفذ تحت غطاء إنساني.
ودعا الإرياني الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات، وفرض إشراف حكومي مباشر على الرحلات الجوية لضمان التزامها بطابعها الإنساني، ومنع استخدامها في مهام تخدم طرفًا واحدًا على حساب القانون والعدالة.