مطالب بتحقيق عاجل.. الحكومة اليمنية تُحذر من تسييس الرحلات الأممية إلى صنعاء

الأربعاء 03 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

حذرت الحكومة اليمنية من خطورة استغلال الرحلات الجوية التي تُسيّرها الأمم المتحدة إلى صنعاء، محذّرة من تحولها إلى وسيلة لتمرير أجندات غير معلنة تخدم مليشيا الحوثي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ومساس بمبدأ الحياد والشفافية الذي يفترض أن تلتزم به المنظمات الدولية.

وأكدت الحكومة أن أي تساهل أو تعاون من بعثة الأمم المتحدة أو وكالاتها مع الحوثيين، أو رضوخها لابتزازهم، يُعدّ انحرافًا خطيرًا عن الدور الإنساني، ويهدد بتقويض الثقة في العمل الأممي داخل اليمن.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن تداول أنباء عن استخدام طائرات أممية لنقل قيادات حوثية وأفراد من أسرهم يثير قلقًا بالغًا، خاصة في ظل استمرار المليشيا في قمع موظفي المنظمات الدولية واعتقالهم، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أهداف هذه الرحلات وطبيعة المهام التي تُنفذ تحت غطاء إنساني.

ودعا الإرياني الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات، وفرض إشراف حكومي مباشر على الرحلات الجوية لضمان التزامها بطابعها الإنساني، ومنع استخدامها في مهام تخدم طرفًا واحدًا على حساب القانون والعدالة.