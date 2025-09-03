مبادرة مجتمعية تهدد بعصيان مدني ضد جشع المؤجرين ونصرة للمستأجرين

الأربعاء 03 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 327

أُعلن في مدينة مأرب عن إطلاق مبادرة مجتمعية جديدة تحت شعار "معًا من أجل إيجار عادل وواقعي"، تهدف إلى مناصرة مستأجري الشقق السكنية والمحال التجارية، لا سيما من أسر الشهداء والجرحى، ومنتسبي الجيش والأمن، وذوي الدخل المحدود، والفئات المستضعفة.

وبحسب القائمين على المبادرة، فإنها تسعى إلى التواصل مع الجهات المختصة لمعالجة إشكالات الإيجارات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، وبما يضمن العدالة للطرفين دون "ضرر أو ضِرار"، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتراجع سعر الصرف، وما نتج عنه من تفاقم الاستغلال والجشع من قبل بعض المؤجرين، دون مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما أكدت المبادرة دعمها لتوجيه عضو مجلس القيادة الرئاسية، محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة، الصادر عام 2018، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وجاءت هذه المبادرة استجابةً لحاجة ملحة فرضتها الاختلالات المتزايدة في السوق العقارية، حيث كشفت تقارير صادرة عن وحدة النازحين في مأرب عن تعرض آلاف الأسر النازحة للطرد من مساكنها بسبب عجزها عن دفع الإيجارات، في حين تنظر المحاكم في عشرات القضايا المتعلقة بالإخلاء، نتيجة رفع أسعار الإيجار أو تعثر المستأجرين في السداد.

وتستعد المبادرة لبدء برنامجها العملي بلقاءات مع الجهات المعنية في السلطتين المحلية والقضائية، بهدف التوصل إلى حلول عادلة تخفف من معاناة آلاف الأسر المتضررة.

ودعت المبادرة الجهات الرسمية إلى التفاعل الجاد مع المطالب الشعبية، محذرة من خطوات احتجاجية تصعيدية تشمل حملات شعبية، ودعوات للامتناع الجماعي عن دفع الإيجارات، إضافة إلى تنظيم وقفات واعتصامات سلمية، وصولًا إلى العصيان المدني، في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وتضم المبادرة مجموعة واسعة من المتطوعين، بينهم محامون، وناشطون، وصحفيون، وإعلاميون، ومهندسون، وأطباء، إلى جانب جرحى وأهالي شهداء، وممثلين عن مختلف فئات المجتمع، الذين شاركوا في تأسيسها ويعتزمون مواصلة نشاطهم في جميع فعالياتها القادمة.

#معًا_من_أجل_إيجار_عادل_وواقعي