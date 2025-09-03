الرئيس اليمني يشيد بتدخلات دولة الإمارات ومشاريع إنمائية افتتحت مؤخراً جمعية الصرافين ترفع الإضراب وتحدد سعر الصرف الذي ستتعامل به مصير مجهول لـ ''بائع العطور'' المختطف لدى الحوثيين منذ 2018 المنتخب اليمني يستهل تصفيات آسيا 23 بفوز ثمين على سنغافورة (ملخص المباراة) ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي.. والعقود الآجلة تقترب من 3600 دولار ضابط كبير في الموساد يكشف: في عملية اغتيال نصر الله عمل العملاء تحت النار في قلب بيروت صندوق عربي لإنقاذ اليمن على طاولة الاجتماعات في القاهرة اليمن بين نارين.. رسائل أممية وتحذيرات من انفجار وشيك شرارة حرب أوسع.. تحذيرات أممية من انفجار الصراع بين الحوثيين وإسرائيل الصين تكشف عن صواريخ نووية فتاكة لأول مرة في عرض عسكري
أشاد الرئيس العليمي بالتدخلات الاماراتية باليمن في مجال الطاقة الكهربائية، جاء ذلك لدى استقباله اليوم الاربعاء بالرياض، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد حمد الزعابي.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالدور الفاعل لدولة الامارات العربية المتحدة ضمن تحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تدخلاتها الاقتصادية، والانسانية والانمائية في مختلف المجالات، منوها في هذا السياق بالمشاريع الإماراتية التي تم افتتاحها مؤخرا بمجال الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظة شبوة، وأثرها المباشر على تحسين الخدمات الاساسية للمواطنين.
وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، وافاق تعزيزها، وتطويرها على كافة المستويات.
كما تطرق، الى مستجدات الاوضاع الوطنية، والدعم الاقليمي والدولي المطلوب للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحسين الاوضاع المعيشية للشعب اليمني، وفق وكالة سبأ.