الرئيس اليمني يشيد بتدخلات دولة الإمارات ومشاريع إنمائية افتتحت مؤخراً

الأربعاء 03 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- سبأ

عدد القراءات 370

أشاد الرئيس العليمي بالتدخلات الاماراتية باليمن في مجال الطاقة الكهربائية، جاء ذلك لدى استقباله اليوم الاربعاء بالرياض، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد حمد الزعابي.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالدور الفاعل لدولة الامارات العربية المتحدة ضمن تحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تدخلاتها الاقتصادية، والانسانية والانمائية في مختلف المجالات، منوها في هذا السياق بالمشاريع الإماراتية التي تم افتتاحها مؤخرا بمجال الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظة شبوة، وأثرها المباشر على تحسين الخدمات الاساسية للمواطنين.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، وافاق تعزيزها، وتطويرها على كافة المستويات.

كما تطرق، الى مستجدات الاوضاع الوطنية، والدعم الاقليمي والدولي المطلوب للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحسين الاوضاع المعيشية للشعب اليمني، وفق وكالة سبأ.