مصير مجهول لـ ''بائع العطور'' المختطف لدى الحوثيين منذ 2018

ما يزال مصير مواطن سبعيني، اختطفه الحوثيون في صنعاء قبل نحو ثمان سنوات مجهولاً.
وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن المواطن اليمني يوسف الريمي (76 عاماً)، المعروف بلقب "حامل المسك" لعمله في بيع العطور، والذي اشتهر كذلك بمشاركته في المظاهرات الشعبية أبان ثورة 2011، ما يزال مصيره مجهولاً منذ اختطافه من قبل جماعة الحوثي عام 2018 أثناء خروجه من سوق مذبح بصنعاء.
وأوضح المركز أن الريمي ترك خلفه زوجة وعشرة أطفال يواجهون مأساة إنسانية مضاعفة بين غياب المعيل والقلق على حياته، خصوصاً مع معاناته من أمراض مزمنة قد تهدد سلامته في حال استمرار احتجازه.
وأكد أن الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للكشف عن مصيره وضمان الإفراج عنه وعن آلاف اليمنيين المختفين قسرياً.