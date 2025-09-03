آخر الاخبار

مصير مجهول لـ ''بائع العطور'' المختطف لدى الحوثيين منذ 2018 المنتخب اليمني يستهل تصفيات آسيا 23 بفوز ثمين على سنغافورة (ملخص المباراة) ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي.. والعقود الآجلة تقترب من 3600 دولار ضابط كبير في الموساد يكشف: في عملية اغتيال نصر الله عمل العملاء تحت النار في قلب بيروت صندوق عربي لإنقاذ اليمن على طاولة الاجتماعات في القاهرة اليمن بين نارين.. رسائل أممية وتحذيرات من انفجار وشيك شرارة حرب أوسع.. تحذيرات أممية من انفجار الصراع بين الحوثيين وإسرائيل الصين تكشف عن صواريخ نووية فتاكة لأول مرة في عرض عسكري أول دولة عربية تكشف عن تفعيل استثمارات قطرية ضخمة بالمليارات إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي

المنتخب اليمني يستهل تصفيات آسيا 23 بفوز ثمين على سنغافورة (ملخص المباراة)

الأربعاء 03 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 249

فاز المنتخب اليمني، ظهر اليوم الأربعاء، على نظيره منتخب سنغافورة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 عاماً المقرر اقامتها العام المقبل 2026 في السعودية.

وانهى منتخبنا الشوط الأول متقدما بهدفين من ركلتي جزاء سجلهما، محمد راضي، وعبدالعزيز مصنوم، في الدقيقة 20 والدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني استطاع منتخب سنغافورة تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 80 جاء من خطأ دفاعي.

وفي الثواني الأخيرة، انقذ حارس المنتخب اليمني أسامة مكرف شباك فريقه من هدف محقق كادت سنغافورة أن تعادل به النتيجة.

بهذا الفوز وضع المنتخب أول ثلاث نقاط في رصيده.

ويواجه منتخبنا في مباراته القادمة بالجولة الثانية، منتخب بنجلادش يوم 6 سبتمبر الجاري الساعة 12 ظهرا، قبل إن يختتم التصفيات بلقاء البلد المستضيف، منتخب فيتنام يوم 9 سبتمبر الجاري عند الساعة الثالثة عصرا.

إقراء أيضاً
زلزال في الميركاتو.. مانشستر سيتي يخطف دوناروما ويودّع إيدرسون
توقيت مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما
برايتون يُسقط السيتي في اللحظات القاتلة ويُشعل الدوري الإنجليزي
منتخبنا يظفر بأول ثلاث نقاط في كأس الخليج للشباب بفوز مستحق على قطر 1-0
تعرف على تفاصيل مباريات الدور الأول في دوري أبطال أوروبا وآلية النظام الجديد
ثورة الألفية في الملاعب الفرنسية... ستراسبورغ يصنع التاريخ بتشكيلة من مواليد 200
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول