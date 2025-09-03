مصير مجهول لـ ''بائع العطور'' المختطف لدى الحوثيين منذ 2018 المنتخب اليمني يستهل تصفيات آسيا 23 بفوز ثمين على سنغافورة (ملخص المباراة) ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي.. والعقود الآجلة تقترب من 3600 دولار ضابط كبير في الموساد يكشف: في عملية اغتيال نصر الله عمل العملاء تحت النار في قلب بيروت صندوق عربي لإنقاذ اليمن على طاولة الاجتماعات في القاهرة اليمن بين نارين.. رسائل أممية وتحذيرات من انفجار وشيك شرارة حرب أوسع.. تحذيرات أممية من انفجار الصراع بين الحوثيين وإسرائيل الصين تكشف عن صواريخ نووية فتاكة لأول مرة في عرض عسكري أول دولة عربية تكشف عن تفعيل استثمارات قطرية ضخمة بالمليارات إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي
فاز المنتخب اليمني، ظهر اليوم الأربعاء، على نظيره منتخب سنغافورة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 عاماً المقرر اقامتها العام المقبل 2026 في السعودية.
وانهى منتخبنا الشوط الأول متقدما بهدفين من ركلتي جزاء سجلهما، محمد راضي، وعبدالعزيز مصنوم، في الدقيقة 20 والدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني استطاع منتخب سنغافورة تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 80 جاء من خطأ دفاعي.
وفي الثواني الأخيرة، انقذ حارس المنتخب اليمني أسامة مكرف شباك فريقه من هدف محقق كادت سنغافورة أن تعادل به النتيجة.
بهذا الفوز وضع المنتخب أول ثلاث نقاط في رصيده.
ويواجه منتخبنا في مباراته القادمة بالجولة الثانية، منتخب بنجلادش يوم 6 سبتمبر الجاري الساعة 12 ظهرا، قبل إن يختتم التصفيات بلقاء البلد المستضيف، منتخب فيتنام يوم 9 سبتمبر الجاري عند الساعة الثالثة عصرا.