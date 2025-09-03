المنتخب اليمني يستهل تصفيات آسيا 23 بفوز ثمين على سنغافورة (ملخص المباراة)

الأربعاء 03 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 249

فاز المنتخب اليمني، ظهر اليوم الأربعاء، على نظيره منتخب سنغافورة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 عاماً المقرر اقامتها العام المقبل 2026 في السعودية.

وانهى منتخبنا الشوط الأول متقدما بهدفين من ركلتي جزاء سجلهما، محمد راضي، وعبدالعزيز مصنوم، في الدقيقة 20 والدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني استطاع منتخب سنغافورة تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 80 جاء من خطأ دفاعي.

وفي الثواني الأخيرة، انقذ حارس المنتخب اليمني أسامة مكرف شباك فريقه من هدف محقق كادت سنغافورة أن تعادل به النتيجة.

بهذا الفوز وضع المنتخب أول ثلاث نقاط في رصيده.

ويواجه منتخبنا في مباراته القادمة بالجولة الثانية، منتخب بنجلادش يوم 6 سبتمبر الجاري الساعة 12 ظهرا، قبل إن يختتم التصفيات بلقاء البلد المستضيف، منتخب فيتنام يوم 9 سبتمبر الجاري عند الساعة الثالثة عصرا.