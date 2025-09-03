ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي.. والعقود الآجلة تقترب من 3600 دولار

الأربعاء 03 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 192

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات يوم الثلاثاء الثاني من سبتمبر/ أيلول، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن تجاوزت مستوى 3500 دولار للأونصة، وسط إقبال من المستثمرين على شراء المعدن بدافع من تزايد قناعتهم بخفض مرتقب هذا الشهر لمعدلات الفائدة من الاحتياطي الفدرالي الأميركي، واستمرار المخاطر السياسية والاقتصادية.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% ليصل إلى 3535.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 16:50 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:50 بتوقيت غرينتش).

وحقق الذهب مكاسب بنسبة 34.5% هذا العام. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 2.2% عند التسوية إلى 3592.2 دولار.

وعلق محلل المعادن الثمينة في بنك ستاندرد تشارترد، سوكي كوبر، قائلاً: "يدخل سوق الذهب فترة قوية موسمياً للاستهلاك، إلى جانب توقعات بخفض معدلات الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر. وما زلنا نتوقع مستويات قياسية جديدة".

وتتوقع الأسواق في الوقت الحالي احتمالاً بخفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفدرالي المُقرر في 17 سبتمبر/ أيلول بنسبة 92% تقريباً، وفقاً لأداة CME FedWatch.

وتزيد جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

ويقول المحللون إن زيادة الذهب إلى مستويات قياسية هذا العام عززته مشتريات متواصلة من البنوك المركزية، وتنويع الاستثمارات بعيداً عن الدولار الأميركي، والطلب القوي على الملاذ الآمن وسط خلافات جيوسياسية وتجارية، وضعف العملة الأميركية بشكل عام.

أيضاً رفعت حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب من جاذبية الذهب. وأثارت خلافات ترامب العلنية مع الاحتياطي الفدرالي، بما في ذلك انتقاده لرئيسه جيروم باول ودعوته لإقالة عضوة مجلس البنك ليزا كوك، مخاوف بشأن استقلالية الفدرالي وقال كومرتس بنك في مذكرة: "تُمثّل الاتهامات المُوجّهة إلى كوك تحذيراً واضحاً لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الآخرين للرضوخ لضغوط الحكومة لإجراء تخفيضات كبيرة في معدلات الفائدة... وهذا يجعل استثمارات الذهب أكثر جاذبية في مثل هذه البيئة".

ويتسلط التركيز في الوقت الحالي على بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المرتقب صدورها يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات على حجم خفض معدلات الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

وقال المحلل في ماركت بالس التابعة لـ OANDA، زين فاودا، إن قراءة ضعيفة للوظائف هذا الأسبوع قد تُعيد إشعال النقاش حول إمكانية خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وأضاف فاودا: "لا أعتقد أن هذا سيحدث، حتى لو جاءت قراءة ضعيفة للوظائف غير الزراعية، لكن قد يبدأ المشاركون في السوق في تقدير هذا الاحتمال، وهذا قد يُعزز ارتفاع أسعار الذهب".

وتعزز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الزيادة في أسعار المعدن الأصفر.

وأعلن صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته زادت بنسبة 1.01% يوم الجمعة إلى 977.68 طن، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2022.

وقالت رئيسة استراتيجية السلع العالمية في جي بي مورغان، ناتاشا كانيفا: "قد تظل مشتريات البنوك المركزية داعماً قوياً للذهب، ولكن من الضروري إعادة تنشيط تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة حتى ترتفع الأسعار مجدداً نحو هدفنا الصعودي لنهاية العام البالغ 3675 دولاراً للأونصة"، مضيفةً أنهم يتوقعون وصول الأسعار إلى 4250 دولاراً بحلول نهاية عام 2026.

وعن المعادن الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 40.84 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011. وتراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1397.16 دولار، واستقر البلاديوم عند 1137.33 دولار.