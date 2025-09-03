صندوق عربي لإنقاذ اليمن على طاولة الاجتماعات في القاهرة

الأربعاء 03 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -خاص

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماعات الدورة الـ116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي.

وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القرار اليمني الخاص بإنشاء صندوق عربي لدعم وإعادة إعمار اليمن، باعتباره خطوة عملية لترجمة مخرجات قمة بيروت وقمة المنامة، واستجابة لمبادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي طرحها في قمة بغداد.

كما بحث الاجتماع آلية تشكيل مجلس وزاري يعمل تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز العمل العربي المشترك في هذا الإطار.