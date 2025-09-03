صندوق عربي لإنقاذ اليمن على طاولة الاجتماعات في القاهرة اليمن بين نارين.. رسائل أممية وتحذيرات من انفجار وشيك شرارة حرب أوسع.. تحذيرات أممية من انفجار الصراع بين الحوثيين وإسرائيل الصين تكشف عن صواريخ نووية فتاكة لأول مرة في عرض عسكري أول دولة عربية تكشف عن تفعيل استثمارات قطرية ضخمة بالمليارات إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي أمطار غزيرة وسيول وصواعق تضرب تسع مناطق في السعودية ... خمسة أيام قادمة محملة بالخوف تنتظر المملكة الأمم المتحدة تكشف حقيقة نقلها جرحى حوثيين أصيبوا في الغارة الإسرائيلية يوم الخميس مشروع شريان الحياة يتصدر مباحثات البنك الدولي والبرنامج السعودي لإعمار اليمن. تفاصيل ذمار على صفيح ساخن: اختطاف شيخ قبلي يهدد بانفجار الوضع بين قبائل الحدا ومليشيا الحوثي
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماعات الدورة الـ116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القرار اليمني الخاص بإنشاء صندوق عربي لدعم وإعادة إعمار اليمن، باعتباره خطوة عملية لترجمة مخرجات قمة بيروت وقمة المنامة، واستجابة لمبادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي طرحها في قمة بغداد.
كما بحث الاجتماع آلية تشكيل مجلس وزاري يعمل تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز العمل العربي المشترك في هذا الإطار.