اليمن بين نارين.. رسائل أممية وتحذيرات من انفجار وشيك

الأربعاء 03 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -خاص

في أجواء مشبعة بالتوتر، وجّه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إنذاراً صارخاً حيال التصعيد المتسارع بين جماعة الحوثي وإسرائيل، محذّراً من أن انعكاساته قد تتجاوز حدود اليمن لتشعل المنطقة بأسرها.

غروندبرغ، الذي عقد اجتماعات مكثفة في مسقط مع مسؤولين عمانيين وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام، شدد على أن الاعتقالات التي نفّذتها الجماعة بحق موظفين أمميين وعاملين في منظمات دولية تُهدد قدرة الأمم المتحدة على أداء دورها داخل اليمن، واصفاً الخطوة بأنها "خطر جسيم".

الأمم المتحدة كانت قد كشفت قبل أيام عن اقتحام الحوثيين لمقارها في صنعاء واحتجاز ما لا يقل عن 11 موظفاً، وهو ما دفع المبعوث الأممي للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.

في موازاة ذلك، يواصل الحوثيون هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب في غزة عام 2023، في عمليات أربكت الملاحة العالمية وأجبرت شركات كبرى على تغيير مساراتها.

كما لم تتوقف الجماعة عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، التي ردّت بدورها بسلسلة ضربات مميتة، كان آخرها الغارة التي أودت بحياة رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء الأسبوع الماضي.

تحذيرات غروندبرغ جاءت لتؤكد أن المشهد اليمني لم يعد شأناً داخلياً، بل ساحة مفتوحة لتصعيد إقليمي قد يجر الجميع إلى مواجهة أكبر.