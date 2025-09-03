صندوق عربي لإنقاذ اليمن على طاولة الاجتماعات في القاهرة اليمن بين نارين.. رسائل أممية وتحذيرات من انفجار وشيك شرارة حرب أوسع.. تحذيرات أممية من انفجار الصراع بين الحوثيين وإسرائيل الصين تكشف عن صواريخ نووية فتاكة لأول مرة في عرض عسكري أول دولة عربية تكشف عن تفعيل استثمارات قطرية ضخمة بالمليارات إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي أمطار غزيرة وسيول وصواعق تضرب تسع مناطق في السعودية ... خمسة أيام قادمة محملة بالخوف تنتظر المملكة الأمم المتحدة تكشف حقيقة نقلها جرحى حوثيين أصيبوا في الغارة الإسرائيلية يوم الخميس مشروع شريان الحياة يتصدر مباحثات البنك الدولي والبرنامج السعودي لإعمار اليمن. تفاصيل ذمار على صفيح ساخن: اختطاف شيخ قبلي يهدد بانفجار الوضع بين قبائل الحدا ومليشيا الحوثي
في وقت تتسارع فيه الأحداث بشكل ينذر بالانفجار، خرج مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، محذراً من أن التصعيد المتنامي بين الحوثيين وإسرائيل قد يفتح الباب أمام مواجهة إقليمية كبرى تهدد استقرار اليمن والمنطقة بأسرها.
غروندبرغ، الذي أجرى لقاءات في مسقط مع مسؤولين عمانيين وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام، دعا إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، محذراً من أن المدنيين والبنية التحتية يقفون اليوم على خط النار.
المبعوث الأممي كشف أيضاً عن قلق بالغ إزاء اقتحام الحوثيين مقار تابعة للأمم المتحدة في صنعاء واحتجاز ما لا يقل عن 11 موظفاً، واصفاً ذلك بأنه "خطر جسيم" يعرقل عمل المنظمة الدولية.
وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين. التوتر انفجر بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت صنعاء وأدت إلى مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء.
في المقابل، يواصل الحوثيون شن هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر وإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وهو ما أربك حركة التجارة العالمية وأجبر شركات كبرى على تغيير مساراتها.
تحذيرات الأمم المتحدة تأتي وسط مؤشرات على أن شرارة المواجهة لم تعد محصورة في غزة أو اليمن، بل قد تمتد لتشعل صراعاً إقليمياً واسعاً إذا لم يتم احتواء الوضع سريعاً.