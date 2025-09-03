الصين تكشف عن صواريخ نووية فتاكة لأول مرة في عرض عسكري

الأربعاء 03 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كشفت الصين لأول مرة عن قواتها الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية في العرض العسكري ببكين اليوم الأربعاء احتفالا بالذكرى 80 لانتصارها على اليابان.

وقال معلق البث: "يمر أمامنا أول رتل من الصواريخ المزودة برؤوس نووية.

ولأول مرة، تُعرض صواريخ جينجلي-1 التي تُطلق من الجو، وصواريخ جولانغ-3 الباليستية العابرة للقارات التي تُطلق من الغواصات، وصواريخ دونغفنغ-61 البرية العابرة للقارات، وصواريخ دونغفنغ-31 البرية العابرة للقارات معًا".

وبدورها، أكدت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن "الصين عرضت لأول مرة قواتها الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية كثالوث نووي في العرض العسكري بمناسبة يوم النصر يوم الأربعاء".

كما تم غرض صواريخ باليستية عابرة للقارات من طرازات حديثة، مخصصة لردع الخصوم على مسافات بعيدة.

و منظومات صاروخية متنقلة تمنح القوات النووية قدرة عالية على المناورة والانتشار السريع.

أقامت الصين عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن ببكين يوم الأربعاء احتفالًا بالذكرى الثمانين لانتصارها في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية