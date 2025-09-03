صندوق عربي لإنقاذ اليمن على طاولة الاجتماعات في القاهرة اليمن بين نارين.. رسائل أممية وتحذيرات من انفجار وشيك شرارة حرب أوسع.. تحذيرات أممية من انفجار الصراع بين الحوثيين وإسرائيل الصين تكشف عن صواريخ نووية فتاكة لأول مرة في عرض عسكري أول دولة عربية تكشف عن تفعيل استثمارات قطرية ضخمة بالمليارات إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي أمطار غزيرة وسيول وصواعق تضرب تسع مناطق في السعودية ... خمسة أيام قادمة محملة بالخوف تنتظر المملكة الأمم المتحدة تكشف حقيقة نقلها جرحى حوثيين أصيبوا في الغارة الإسرائيلية يوم الخميس مشروع شريان الحياة يتصدر مباحثات البنك الدولي والبرنامج السعودي لإعمار اليمن. تفاصيل ذمار على صفيح ساخن: اختطاف شيخ قبلي يهدد بانفجار الوضع بين قبائل الحدا ومليشيا الحوثي
كشفت الصين لأول مرة عن قواتها الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية في العرض العسكري ببكين اليوم الأربعاء احتفالا بالذكرى 80 لانتصارها على اليابان.
وقال معلق البث: "يمر أمامنا أول رتل من الصواريخ المزودة برؤوس نووية.
ولأول مرة، تُعرض صواريخ جينجلي-1 التي تُطلق من الجو، وصواريخ جولانغ-3 الباليستية العابرة للقارات التي تُطلق من الغواصات، وصواريخ دونغفنغ-61 البرية العابرة للقارات، وصواريخ دونغفنغ-31 البرية العابرة للقارات معًا".
وبدورها، أكدت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن "الصين عرضت لأول مرة قواتها الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية كثالوث نووي في العرض العسكري بمناسبة يوم النصر يوم الأربعاء".
كما تم غرض صواريخ باليستية عابرة للقارات من طرازات حديثة، مخصصة لردع الخصوم على مسافات بعيدة.
و منظومات صاروخية متنقلة تمنح القوات النووية قدرة عالية على المناورة والانتشار السريع.
أقامت الصين عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن ببكين يوم الأربعاء احتفالًا بالذكرى الثمانين لانتصارها في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية