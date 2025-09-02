أمطار غزيرة وسيول وصواعق تضرب تسع مناطق في السعودية ... خمسة أيام قادمة محملة بالخوف تنتظر المملكة

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 215

تشهد عدة مناطق في المملكة العربية السعودية بدءًا من الثلاثاء 2 سبتمبر/ أيلول وحتى السبت 6 سبتمبر، تقلبات جوية خطيرة تشمل هطول أمطار غزيرة ورياحًا عاتية وصواعق رعدية، وسط تحذيرات رسمية من مخاطر السيول وجريان الأودية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الجوية ستؤثر على منطقة مكة المكرمة، وتشمل محافظات الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، الليث، والقنفذة، مع توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة لعدة أيام.

وفي منطقة جازان، حذّر المركز من أمطار غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وصواعق رعدية، إلى جانب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ما قد يؤدي إلى سيول جارفة في الأودية والشعاب. وتشمل الحالة مدنًا ومحافظات واسعة أبرزها جيزان، الحرث، الداير، فيفا، هروب، وصامطة.

كما طالت التنبيهات منطقة الرياض، بما فيها العاصمة وعدد من المحافظات مثل المزاحمية، الخرج، حوطة بني تميم، الأفلاج، وادي الدواسر، حيث يُتوقع هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 40 و49 كم/ ساعة، تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

إلى جانب ذلك، أعلن المركز الوطني للأرصاد أن التقلبات ستضرب تسع مناطق مختلفة داخل المملكة، متسببة في رياح محملة بالأتربة والغبار، مع أمطار متفاوتة الغزارة، ما يستدعي رفع مستوى الجاهزية الميدانية.

من جانبه، شدد الدفاع المدني السعودي على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، حفاظًا على سلامتهم