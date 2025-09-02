أمطار غزيرة وسيول وصواعق تضرب تسع مناطق في السعودية ... خمسة أيام قادمة محملة بالخوف تنتظر المملكة الأمم المتحدة تكشف حقيقة نقلها جرحى حوثيين أصيبوا في الغارة الإسرائيلية يوم الخميس مشروع شريان الحياة يتصدر مباحثات البنك الدولي والبرنامج السعودي لإعمار اليمن. تفاصيل ذمار على صفيح ساخن: اختطاف شيخ قبلي يهدد بانفجار الوضع بين قبائل الحدا ومليشيا الحوثي دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد واشنطن تخطط لبناء مدن ذكية ومشاريع عملاقة فوق ركام غزة وأشلاء سكانها مغلفة بالذكاء الاصطناعي زلزال في الميركاتو.. مانشستر سيتي يخطف دوناروما ويودّع إيدرسون السيارة التي وعدت بها تسلا... هل تُدفن قبل أن تولد؟ تفاصيل شاملة عن السيارة الكهربائية الجديدة تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.. تغيرات مفاجئة حصيلة كبيرة بضحايا زلزال افغانستان.. 1411 قتيلاً و3124 مصابًا
تشهد عدة مناطق في المملكة العربية السعودية بدءًا من الثلاثاء 2 سبتمبر/ أيلول وحتى السبت 6 سبتمبر، تقلبات جوية خطيرة تشمل هطول أمطار غزيرة ورياحًا عاتية وصواعق رعدية، وسط تحذيرات رسمية من مخاطر السيول وجريان الأودية.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الجوية ستؤثر على منطقة مكة المكرمة، وتشمل محافظات الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، الليث، والقنفذة، مع توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة لعدة أيام.
وفي منطقة جازان، حذّر المركز من أمطار غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وصواعق رعدية، إلى جانب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ما قد يؤدي إلى سيول جارفة في الأودية والشعاب. وتشمل الحالة مدنًا ومحافظات واسعة أبرزها جيزان، الحرث، الداير، فيفا، هروب، وصامطة.
كما طالت التنبيهات منطقة الرياض، بما فيها العاصمة وعدد من المحافظات مثل المزاحمية، الخرج، حوطة بني تميم، الأفلاج، وادي الدواسر، حيث يُتوقع هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 40 و49 كم/ ساعة، تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.
إلى جانب ذلك، أعلن المركز الوطني للأرصاد أن التقلبات ستضرب تسع مناطق مختلفة داخل المملكة، متسببة في رياح محملة بالأتربة والغبار، مع أمطار متفاوتة الغزارة، ما يستدعي رفع مستوى الجاهزية الميدانية.
من جانبه، شدد الدفاع المدني السعودي على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، حفاظًا على سلامتهم