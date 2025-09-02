الأمم المتحدة تكشف حقيقة نقلها جرحى حوثيين أصيبوا في الغارة الإسرائيلية يوم الخميس

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

نفت الأمم المتحدة قيام طائراتها بإجلاء جرحى حوثيين عبر مطار صنعاء، أصيبوا في الغارة الإسرائيلية استهدفت اجتماع لحكومة صنعاء غير المعترف بها، يوم الخميس الماضي.

وقالت في بيان مقتضب تابعه محرر مأرب برس: ''الادعاءات المتداولة بأن رحلات الأمم المتحدة الجوية قد استُخدمت في الأيام الأخيرة لنقل أشخاص غير عاملين في المجال الإنساني أو غير تابعين للأمم المتحدة هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة''.

وكانت مصادر محلية قالت إن نحو 40 جريحًا حوثيًا اصيبوا بالضربة الإسرائيلية على صنعاء يوم الخميس الماضي، جرى إجلائهم للخارج، على متن طائرتين أمميتين، عبر مطار صنعاء.