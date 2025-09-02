آخر الاخبار

أمطار غزيرة وسيول وصواعق تضرب تسع مناطق في السعودية ... خمسة أيام قادمة محملة بالخوف تنتظر المملكة الأمم المتحدة تكشف حقيقة نقلها جرحى حوثيين أصيبوا في الغارة الإسرائيلية يوم الخميس مشروع شريان الحياة يتصدر مباحثات البنك الدولي والبرنامج السعودي لإعمار اليمن. تفاصيل ذمار على صفيح ساخن: اختطاف شيخ قبلي يهدد بانفجار الوضع بين قبائل الحدا ومليشيا الحوثي دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد واشنطن تخطط لبناء مدن ذكية ومشاريع عملاقة فوق ركام غزة وأشلاء سكانها مغلفة بالذكاء الاصطناعي زلزال في الميركاتو.. مانشستر سيتي يخطف دوناروما ويودّع إيدرسون السيارة التي وعدت بها تسلا... هل تُدفن قبل أن تولد؟ تفاصيل شاملة عن السيارة الكهربائية الجديدة تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.. تغيرات مفاجئة حصيلة كبيرة بضحايا زلزال افغانستان.. 1411 قتيلاً و3124 مصابًا

الأمم المتحدة تكشف حقيقة نقلها جرحى حوثيين أصيبوا في الغارة الإسرائيلية يوم الخميس

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 428

نفت الأمم المتحدة قيام طائراتها بإجلاء جرحى حوثيين عبر مطار صنعاء، أصيبوا في الغارة الإسرائيلية استهدفت اجتماع لحكومة صنعاء غير المعترف بها، يوم الخميس الماضي.

 وقالت في بيان مقتضب تابعه محرر مأرب برس: ''الادعاءات المتداولة بأن رحلات الأمم المتحدة الجوية قد استُخدمت في الأيام الأخيرة لنقل أشخاص غير عاملين في المجال الإنساني أو غير تابعين للأمم المتحدة هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة''.

وكانت مصادر محلية قالت إن نحو 40 جريحًا حوثيًا اصيبوا بالضربة الإسرائيلية على صنعاء يوم الخميس الماضي، جرى إجلائهم للخارج، على متن طائرتين أمميتين، عبر مطار صنعاء.

إقراء أيضاً
مشروع شريان الحياة يتصدر مباحثات البنك الدولي والبرنامج السعودي لإعمار اليمن. تف
ذمار على صفيح ساخن: اختطاف شيخ قبلي يهدد بانفجار الوضع بين قبائل الحدا ومليشيا ال
الحوثيون يقرّون بخسارة ثقيلة.. تعرف على أبرز قيادات المليشيا الذين تمت تصفيتهم..
طهران تنعي الرهوي كأحد رجالها في صنعاء: إيران تتبنى رواية الحوثي وتدين إسرائيل..
الحوثيون يذرفون دموع الشكوى في مجلس الأمن بعد مقتل حكومتهم غير المعترف بها.. والق
الأرصاد يتوقع هطول أمطار في 8 محافظات
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول