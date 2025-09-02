أمطار غزيرة وسيول وصواعق تضرب تسع مناطق في السعودية ... خمسة أيام قادمة محملة بالخوف تنتظر المملكة الأمم المتحدة تكشف حقيقة نقلها جرحى حوثيين أصيبوا في الغارة الإسرائيلية يوم الخميس مشروع شريان الحياة يتصدر مباحثات البنك الدولي والبرنامج السعودي لإعمار اليمن. تفاصيل ذمار على صفيح ساخن: اختطاف شيخ قبلي يهدد بانفجار الوضع بين قبائل الحدا ومليشيا الحوثي دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد واشنطن تخطط لبناء مدن ذكية ومشاريع عملاقة فوق ركام غزة وأشلاء سكانها مغلفة بالذكاء الاصطناعي زلزال في الميركاتو.. مانشستر سيتي يخطف دوناروما ويودّع إيدرسون السيارة التي وعدت بها تسلا... هل تُدفن قبل أن تولد؟ تفاصيل شاملة عن السيارة الكهربائية الجديدة تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.. تغيرات مفاجئة حصيلة كبيرة بضحايا زلزال افغانستان.. 1411 قتيلاً و3124 مصابًا
التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، وفدًا من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، السيد ستيفان جيمبرت، وبحضور مديرة مكتب البنك في اليمن السيدة دينا أبو غيدا، وذلك في مقر البرنامج بالرياض.
وجاء اللقاء ضمن اجتماعات تمتد يومين لمناقشة سبل تعزيز التعاون التنموي وتوسيع المشاريع المشتركة، وفي مقدمتها مشروع "شريان الحياة " الذي يُعد من أبرز الشراكات بين الجانبين لدعم قطاع النقل في اليمن.
ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الطرق الحيوية، مثل طريق العبر وطريق هيجة العبد، وتحسين البنية التحتية بما يسهم في ربط المدن والمناطق، وتسهيل حركة التجارة والتنقل، وخلق فرص عمل جديدة. كما يسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي وتنشيط الحركة الاقتصادية اليومية لليمنيين.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع أهمية تطوير شراكات إضافية في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة والمياه، بما يعزز الخدمات الحيوية ويحسن مستوى المعيشة للشعب اليمني.
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ حتى الآن 265 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات رئيسية، شملت التعليم، الصحة، النقل، المياه، الطاقة، الزراعة والثروة السمكية، دعم قدرات الحكومة، والبرامج التنموية في مختلف المحافظات اليمنية.