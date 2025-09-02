مشروع شريان الحياة يتصدر مباحثات البنك الدولي والبرنامج السعودي لإعمار اليمن. تفاصيل

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، وفدًا من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، السيد ستيفان جيمبرت، وبحضور مديرة مكتب البنك في اليمن السيدة دينا أبو غيدا، وذلك في مقر البرنامج بالرياض.

وجاء اللقاء ضمن اجتماعات تمتد يومين لمناقشة سبل تعزيز التعاون التنموي وتوسيع المشاريع المشتركة، وفي مقدمتها مشروع "شريان الحياة " الذي يُعد من أبرز الشراكات بين الجانبين لدعم قطاع النقل في اليمن.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الطرق الحيوية، مثل طريق العبر وطريق هيجة العبد، وتحسين البنية التحتية بما يسهم في ربط المدن والمناطق، وتسهيل حركة التجارة والتنقل، وخلق فرص عمل جديدة. كما يسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي وتنشيط الحركة الاقتصادية اليومية لليمنيين.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع أهمية تطوير شراكات إضافية في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة والمياه، بما يعزز الخدمات الحيوية ويحسن مستوى المعيشة للشعب اليمني.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ حتى الآن 265 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات رئيسية، شملت التعليم، الصحة، النقل، المياه، الطاقة، الزراعة والثروة السمكية، دعم قدرات الحكومة، والبرامج التنموية في مختلف المحافظات اليمنية.