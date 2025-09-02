ذمار على صفيح ساخن: اختطاف شيخ قبلي يهدد بانفجار الوضع بين قبائل الحدا ومليشيا الحوثي دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد واشنطن تخطط لبناء مدن ذكية ومشاريع عملاقة فوق ركام غزة وأشلاء سكانها مغلفة بالذكاء الاصطناعي زلزال في الميركاتو.. مانشستر سيتي يخطف دوناروما ويودّع إيدرسون السيارة التي وعدت بها تسلا... هل تُدفن قبل أن تولد؟ تفاصيل شاملة عن السيارة الكهربائية الجديدة تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.. تغيرات مفاجئة حصيلة كبيرة بضحايا زلزال افغانستان.. 1411 قتيلاً و3124 مصابًا الحوثيون يقرّون بخسارة ثقيلة.. تعرف على أبرز قيادات المليشيا الذين تمت تصفيتهم... سير ذاتية صاحب مطعم في اليونان يطرد عائلة يهودية قامت بإزالة ملصق يدعو لمقاطعة إسرائيل طهران تنعي الرهوي كأحد رجالها في صنعاء: إيران تتبنى رواية الحوثي وتدين إسرائيل.. عاجل
أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف الشيخ علي بن علي شرهان، أحد أبرز وجهاء قبيلة الحدا ورئيس اتحاد نقابات عمال اليمن فرع محافظة ذمار، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة داخل الأوساط القبلية والنقابية.
وبحسب مصادر محلية، اقتاد مسلحون حوثيون الشيخ شرهان إلى أحد سجون الجماعة في مدينة ذمار، دون توضيح أسباب الاعتقال أو توجيه أي تهم رسمية بحقه. وتأتي هذه الحادثة ضمن حملة اختطافات متصاعدة تنفذها المليشيا بحق شخصيات اجتماعية ونقابية في مناطق سيطرتها.
في السياق ذاته، نفذ العشرات من أبناء قبيلة الحدا وقفة احتجاجية أمام مبنى دار الضيافة بذمار، مطالبين بالإفراج الفوري عن الشيخ شرهان ورد اعتباره، محملين الجماعة مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية.
وتزامن ذلك مع تصاعد التوترات في مديرية الحدا، حيث شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين مسلحين قبليين وقوات حوثية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، في ظل دعوات متزايدة للنفير القبلي والتصعيد ضد المليشيا.
وتعد قبيلة الحدا من أبرز القبائل اليمنية ذات الثقل الاجتماعي والسياسي، ويُنظر إلى اختطاف أحد وجهائها على أنه استفزاز مباشر قد يفتح بابًا لمواجهات أوسع، خصوصًا في ظل تزايد الانتهاكات الحوثية بحق الشخصيات القبلية والنقابية.