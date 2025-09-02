ذمار على صفيح ساخن: اختطاف شيخ قبلي يهدد بانفجار الوضع بين قبائل الحدا ومليشيا الحوثي

آخر الاخبار

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 293

 

أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف الشيخ علي بن علي شرهان، أحد أبرز وجهاء قبيلة الحدا ورئيس اتحاد نقابات عمال اليمن فرع محافظة ذمار، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة داخل الأوساط القبلية والنقابية.

وبحسب مصادر محلية، اقتاد مسلحون حوثيون الشيخ شرهان إلى أحد سجون الجماعة في مدينة ذمار، دون توضيح أسباب الاعتقال أو توجيه أي تهم رسمية بحقه. وتأتي هذه الحادثة ضمن حملة اختطافات متصاعدة تنفذها المليشيا بحق شخصيات اجتماعية ونقابية في مناطق سيطرتها.

في السياق ذاته، نفذ العشرات من أبناء قبيلة الحدا وقفة احتجاجية أمام مبنى دار الضيافة بذمار، مطالبين بالإفراج الفوري عن الشيخ شرهان ورد اعتباره، محملين الجماعة مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية.

وتزامن ذلك مع تصاعد التوترات في مديرية الحدا، حيث شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين مسلحين قبليين وقوات حوثية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، في ظل دعوات متزايدة للنفير القبلي والتصعيد ضد المليشيا.

وتعد قبيلة الحدا من أبرز القبائل اليمنية ذات الثقل الاجتماعي والسياسي، ويُنظر إلى اختطاف أحد وجهائها على أنه استفزاز مباشر قد يفتح بابًا لمواجهات أوسع، خصوصًا في ظل تزايد الانتهاكات الحوثية بحق الشخصيات القبلية والنقابية.

