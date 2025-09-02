ذمار على صفيح ساخن: اختطاف شيخ قبلي يهدد بانفجار الوضع بين قبائل الحدا ومليشيا الحوثي دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد واشنطن تخطط لبناء مدن ذكية ومشاريع عملاقة فوق ركام غزة وأشلاء سكانها مغلفة بالذكاء الاصطناعي زلزال في الميركاتو.. مانشستر سيتي يخطف دوناروما ويودّع إيدرسون السيارة التي وعدت بها تسلا... هل تُدفن قبل أن تولد؟ تفاصيل شاملة عن السيارة الكهربائية الجديدة تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.. تغيرات مفاجئة حصيلة كبيرة بضحايا زلزال افغانستان.. 1411 قتيلاً و3124 مصابًا الحوثيون يقرّون بخسارة ثقيلة.. تعرف على أبرز قيادات المليشيا الذين تمت تصفيتهم... سير ذاتية صاحب مطعم في اليونان يطرد عائلة يهودية قامت بإزالة ملصق يدعو لمقاطعة إسرائيل طهران تنعي الرهوي كأحد رجالها في صنعاء: إيران تتبنى رواية الحوثي وتدين إسرائيل.. عاجل
أفادت وكالة “فرانس برس” بإصدار مذكرة توقيف في فرنسا بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد في قضية مقتل صحافيين في سوريا عام 2012. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات موسّعة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مستندة إلى مبدأ الاختصاص العالمي الذي يتيح للقضاء الفرنسي ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن مكان وقوعها.
ويأتي التحرك بعد قرار محكمة النقض الفرنسية في يوليو 2025 إبطال مذكرة توقيف سابقة بحق الأسد تتعلق بهجمات كيميائية عام 2013، معتبرة أن الحصانة الرئاسية حينها حالت دون قانونية الإجراء. غير أن المحكمة شددت في قرارها على أن زوال الحصانة اليوم يفتح الباب أمام إصدار مذكرات جديدة، وهو ما حدث بالفعل في يناير الماضي حين أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف ثانية بحق الأسد بتهمة التواطؤ في قصف درعا عام 2017، والذي أسفر عن مقتل مواطن فرنسي – سوري.
التحقيقات الفرنسية تعكس اتجاهاً دولياً متنامياً لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وتضع الأسد ومسؤولين آخرين أمام مسار قانوني طويل قد يشمل ملفات متعددة، أبرزها الهجمات الكيميائية، والقتل المتعمد للصحافيين، واستهداف المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية.