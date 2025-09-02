زلزال في الميركاتو.. مانشستر سيتي يخطف دوناروما ويودّع إيدرسون

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 229

أحدث مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ضجة مدوية في سوق الانتقالات بعدما أعلن، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع حارس المرمى الإيطالي العملاق جيانلويجي دوناروما قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد لخمس سنوات، في صفقة وُصفت بأنها من أبرز مفاجآت الميركاتو الصيفي.

وجاء التعاقد مع دوناروما بعد موافقة إدارة "السيتي" على رحيل الحارس البرازيلي المخضرم إيدرسون إلى نادي فناربخشه التركي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، لتبدأ صفحة جديدة بين العرين السماوي وأحد أبرز حراس العالم.

ورغم أن النادي لم يعلن تفاصيل الصفقة المالية، فإن تقارير بريطانية أكدت أن قيمة انتقال دوناروما بلغت نحو 30 مليون جنيه إسترليني (40.5 مليون دولار)، وهو ما يعكس حرص المدرب بيب غوارديولا على تعزيز خط الدفاع بأسماء وازنة لمواصلة الهيمنة على البطولات المحلية والقارية.

بهذه الصفقة، يودّع جمهور "الاتحاد" أحد أبرز حراسه التاريخيين، إيدرسون، ويستقبل نجماً إيطالياً حصد جائزة أفضل لاعب في يورو 2020، ليكتب السيتي سطراً جديداً في تاريخ حراسة المرمى.