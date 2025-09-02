ذمار على صفيح ساخن: اختطاف شيخ قبلي يهدد بانفجار الوضع بين قبائل الحدا ومليشيا الحوثي دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد واشنطن تخطط لبناء مدن ذكية ومشاريع عملاقة فوق ركام غزة وأشلاء سكانها مغلفة بالذكاء الاصطناعي زلزال في الميركاتو.. مانشستر سيتي يخطف دوناروما ويودّع إيدرسون السيارة التي وعدت بها تسلا... هل تُدفن قبل أن تولد؟ تفاصيل شاملة عن السيارة الكهربائية الجديدة تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.. تغيرات مفاجئة حصيلة كبيرة بضحايا زلزال افغانستان.. 1411 قتيلاً و3124 مصابًا الحوثيون يقرّون بخسارة ثقيلة.. تعرف على أبرز قيادات المليشيا الذين تمت تصفيتهم... سير ذاتية صاحب مطعم في اليونان يطرد عائلة يهودية قامت بإزالة ملصق يدعو لمقاطعة إسرائيل طهران تنعي الرهوي كأحد رجالها في صنعاء: إيران تتبنى رواية الحوثي وتدين إسرائيل.. عاجل
أحدث مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ضجة مدوية في سوق الانتقالات بعدما أعلن، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع حارس المرمى الإيطالي العملاق جيانلويجي دوناروما قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد لخمس سنوات، في صفقة وُصفت بأنها من أبرز مفاجآت الميركاتو الصيفي.
وجاء التعاقد مع دوناروما بعد موافقة إدارة "السيتي" على رحيل الحارس البرازيلي المخضرم إيدرسون إلى نادي فناربخشه التركي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، لتبدأ صفحة جديدة بين العرين السماوي وأحد أبرز حراس العالم.
ورغم أن النادي لم يعلن تفاصيل الصفقة المالية، فإن تقارير بريطانية أكدت أن قيمة انتقال دوناروما بلغت نحو 30 مليون جنيه إسترليني (40.5 مليون دولار)، وهو ما يعكس حرص المدرب بيب غوارديولا على تعزيز خط الدفاع بأسماء وازنة لمواصلة الهيمنة على البطولات المحلية والقارية.
بهذه الصفقة، يودّع جمهور "الاتحاد" أحد أبرز حراسه التاريخيين، إيدرسون، ويستقبل نجماً إيطالياً حصد جائزة أفضل لاعب في يورو 2020، ليكتب السيتي سطراً جديداً في تاريخ حراسة المرمى.