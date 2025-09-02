السيارة التي وعدت بها تسلا... هل تُدفن قبل أن تولد؟ تفاصيل شاملة عن السيارة الكهربائية الجديدة

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

تواصل شركة تسلا إثارة الجدل حول مشروعها المنتظر Tesla Model 2، الذي يُروّج له باعتباره السيارة الكهربائية الأرخص في تاريخ الشركة، بسعر يبدأ من 25,000 دولار فقط. الهدف المعلن: جعل امتلاك السيارات الكهربائية متاحًا لكل الفئات حول العالم. لكن المشروع الذي بدأ كحلم شعبي، بات اليوم محاطًا بسلسلة من التناقضات والتساؤلات. 🚗 تصميم أصغر... لكن بروح تسلا

رغم أن تسلا لم تؤكد رسميًا اسم "موديل 2"، تشير التسريبات إلى أن السيارة ستكون أصغر بنسبة 15–30٪ من موديل 3، بطول يبلغ نحو 3.99 متر. التصميم المتوقع يجمع بين الهاتشباك والسيدان الصغيرة، مع لمسات خلفية مستوحاة من سايبرترك، ومصابيح LED عريضة تمنحها طابعًا مستقبليًا.

وتعتمد تسلا في هذا النموذج على تقنيات تصنيع متقدمة، ومكونات هيكلية أكبر، لتقليل التكاليف دون المساس بهوية الشركة التكنولوجية.

💰 السعر... بين الوعد والواقع

في البداية، كان السعر المستهدف حوالي 25,000 دولار (نحو 93,800 ريال سعودي)، لكن تقارير حديثة تشير إلى احتمال ارتفاعه إلى 30,000 دولار، أو تقديم نسخة مبسطة من موديل 3 أو موديل Y بدلاً من سيارة جديدة كليًا. هذا التغيير أثار شكوكًا حول جدية المشروع، خاصة بعد تصريحات متضاربة من داخل الشركة.

إيلون ماسك نفى إلغاء المشروع، مؤكدًا أن تسلا ستنتج سيارة منخفضة التكلفة، لكن مسؤولين تنفيذيين أشاروا إلى أن المشروع توقف لصالح التركيز على سيارات الأجرة ذاتية القيادة، ما زاد من الغموض حول مستقبل موديل 2.

تقنيات داخلية ومدى كهربائي واعد

من المتوقع أن تستخدم السيارة بطاريات LFP بسعة 53 كيلووات/ساعة في الإصدار القياسي، ما يمنحها مدى يتراوح بين 250 و310 ميل (400–500 كم). وستتوفر بنسختين:

نظام دفع خلفي (RWD) بمحرك واحد

نظام دفع رباعي (AWD) بمحركين وبطارية أكبر تصل إلى 75 كيلووات/ساعة

المقصورة الداخلية ستكون بسيطة، بشاشة لمس أصغر، ومواد أقل تكلفة، مع دعم لنظام القيادة الذاتية الثابتة (FSD) وتحديثات لاسلكية مستمرة.

موعد الإنتاج... هل ننتظر أم ننسى؟

بحسب موقع Autodaily، كان من المتوقع بدء الإنتاج في النصف الأول من 2025، لكن مصادر أخرى ترجّح تأجيله إلى أواخر العام أو حتى بداية 2026. وقد أشارت تقارير إلى أن ما بدأ إنتاجه فعليًا هو نسخة مبسطة من موديل Y، وليس سيارة جديدة تمامًا كما تخيل البعض.

بين الحلم الشعبي والتراجع المؤسسي

تسلا موديل 2 ليست مجرد سيارة جديدة، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشركة على الوفاء بوعودها للجمهور العالمي. وبينما ينتظر الملايين سيارة كهربائية بسعر شعبي، تتزايد الشكوك حول ما إذا كانت تسلا ستنتجها فعلاً، أم أن المشروع سيتحول إلى تعديل على موديلات سابقة.