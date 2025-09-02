تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.. تغيرات مفاجئة

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر/أيلول 2025، على نحو غير متوقع بحوالي 3 ريالات في كافة الأعيرة.

عالميا، صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على خلفية ضعف الدولار وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3492.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:57 بتوقيت أبوظبي، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3508.50 دولار في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.4% لتصل إلى 3563.40 دولار.

قال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، "إن النتيجة الطبيعية لضعف الاقتصاد وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية تعزز المعادن الثمينة".

وأضاف "هناك عامل آخر يتمثل في أزمة الثقة المتفاقمة في الأصول الدولارية بسبب هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وانتقد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ورئيسه جيروم باول لأشهر بسبب عدم خفض أسعار الفائدة، كما انتقد باول مؤخرا بسبب التجديد المكلف لمقر البنك في واشنطن.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس إن المجلس مستقل ويجب أن يكون مستقلا، لكنه أضاف أن البنك "ارتكب الكثير من الأخطاء" ودافع عن حق ترامب في إقالة عضو المجلس ليسا كوك بسبب مزاعم احتيال مرتبطة برهن عقاري.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 90% أن يخفض المجلس سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر/أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.ئي.

وعادة ما ينتعش الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وقد أثرت توقعات خفض أسعار الفائدة والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الاتحادي على الدولار، الذي يقبع بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من شهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

سعر الذهب اليوم في السعودية

بحسب منصة Saudi Gold Price، فإن سعر غرام الذهب من عيار 24 سجل نحو 419.65 ريال (111.84 دولار) للغرام الواحد، وفق آخر تحديث.

سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21

سجل سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 366.69 ريال (97.98 دولار)، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 22 نحو 384.01 ريال (102.60 دولار)، كما سجل عيار 18 نحو 314.73 ريال (84.13 دولار).

سعر الذهب المستعمل في السعودية

بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية لعيار 22 نحو 373.37 ريال (99 دولارا تقريبًا)، في حين سجل غرام الذهب عيار 21 نحو 356.31 ريال (95.50 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 305.12 ريال (81.90 دولار ).

سعر السبائك الذهبية

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 غرامات من عيار 24 نحو 4311.03 ريال (,149.61دولار).

فيما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 غرامًا نحو21261.60 ريال (5669.76 دولار).

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن كيلوغرام واحد نحو 422296.43 ريال (112614.88 دولار).