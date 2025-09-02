حصيلة كبيرة بضحايا زلزال افغانستان.. 1411 قتيلاً و3124 مصابًا

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان ذبيح الله مجاهد، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب شرق البلاد ليلة الأحد - الإثنين لتتجاوز 1400 شخص، وإصابة ما يزيد عن 3100 آخرين.

وأفاد المتحدث، في تصريحات، بأنه سجل مقتل1411 شخصا وإصابة 3124 آخرين في ولاية "كونار" وحدها، مشيرا إلى تدمير أكثر من خمسة آلاف منزل بالمنطقة المتضررة.

كما نوه إلى أن عمليات الاغاثة لاتزال مستمرة، مشددا على الصعوبة البالغة للوصول إلى المناطق النائية المتضررة، ما يرشح ارتفاع عدد الضحايا وحجم الأضرار.

وضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ولايتي "كونار" و"ننغرهار" شرق أفغانستان، علما أن البلاد تتعرض بشكل متكرر لزلازل بقوة مختلفة لوقوعها قرب نقطة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والهندية.